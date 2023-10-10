https://ria.ru/20231010/dorogi-1901826874.html

Почти 370 километров дорог Оренбуржья приведут к нормативу по нацпроекту

Почти 370 километров дорог Оренбуржья приведут к нормативу по нацпроекту - РИА Новости, 10.10.2023

Почти 370 километров дорог Оренбуржья приведут к нормативу по нацпроекту

В текущем году на территории Оренбургской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" к нормативу приведут почти 370 километров дорог, из них... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T17:13

2023-10-10T17:13

2023-10-10T17:13

оренбургская область

оренбургская область

северный район

шарлыкский район

денис паслер

жкх

нацпроекты

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В текущем году на территории Оренбургской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" к нормативу приведут почти 370 километров дорог, из них более 337 километров – трассы регионального и межмуниципального значений, сообщает пресс-служба правительства региона. В ведомстве подчеркнули, что большинство из этих дорог проходят по сельской местности. Свыше 200 километров – это дороги, которые обеспечивают подъезд к сельским населенным пунктам. Они используются, в том числе и сельхозпроизводителями для отправки своей продукции на предприятия переработки и подвоза горюче-смазочных материалов, удобрений, кормов. За последние три года в области отремонтировали и построили более одной тысячи километров автомобильных дорог, которые связывают между собой сельские территории. Эти работы проводились как за счет федеральных средств, так и за счет финансирования из регионального и местного бюджетов. "Для нас эта работа имеет принципиальное значение. Около 40% оренбуржцев проживают в небольших населенных пунктах. Качество их жизни зависит не только от уровня развития социальной сферы, но и от наличия в селе занятости, которую обеспечивают сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. В их работе дорожный вопрос – один из основных", – отметил губернатор области Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Вслед за капитально отремонтированной в 2019-2020 годах в Северном районе межмуниципальной автодорогой Секретарка-Дымка, которая обеспечила транспортную доступность крупного животноводческого кластера, в текущем году к нормативу приведен участок Самойловский-Николаевка в Шарлыкском районе протяженностью 10 километров. В селе Илькульган осенью 2021 года была запущена новая животноводческая ферма на 500 голов крупного рогатого скота молочных пород. Инвестор планирует расширять производство. Лучших производственных показателей местным фермерам позволят добиться и отремонтированные автодороги – Черный Отрог-Вторая Александровка (участок протяженностью 6,5 километра) и подъезд к селу Николаевка (0,5 километра) в Саракташском районе, Колпакское-Банное-Чапаевск (17,5 километра) в Гайском городском округе и капитально отремонтированная дорога Тугустемир-Разномойка (12,8 километра) в Тюльганском районе. Всего в рамках дорожного нацпроекта в Оренбургской области в текущем году ведутся работы на 35 магистралях и участках регионального и межмуниципального значений. Фактически все они связывают между собой сельские территории. Поэтапное приведение этих автодорог к нормативному состоянию позволяет существенно улучшить качество жизни людей.

https://ria.ru/20231009/infrastruktura-1901558356.html

оренбургская область

северный район

шарлыкский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, северный район, шарлыкский район, денис паслер, жкх, нацпроекты