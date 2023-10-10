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В ДНР из-за обстрелов обесточено более 27,8 тысячи абонентов - РИА Новости, 10.10.2023
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09:08 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/donbass-1901659980.html
В ДНР из-за обстрелов обесточено более 27,8 тысячи абонентов
В ДНР из-за обстрелов обесточено более 27,8 тысячи абонентов - РИА Новости, 10.10.2023
В ДНР из-за обстрелов обесточено более 27,8 тысячи абонентов
Свыше 27,8 тысячи бытовых абонентов обесточено во вторник в ДНР в результате украинских обстрелов, из них – 24,5 тысячи - в Петровском районе Донецка, сообщает... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:08
2023-10-10T09:08
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк
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ДОНЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Свыше 27,8 тысячи бытовых абонентов обесточено во вторник в ДНР в результате украинских обстрелов, из них – 24,5 тысячи - в Петровском районе Донецка, сообщает министерство угля и энергетики республики в Telegram-канале. "По состоянию на 7:00 10 октября на территории Донецкой народной республики обесточено 238 трансформаторных подстанций, 27 847 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства. При этом уточняется, что "в результате ночного обстрела Донецка обесточено 180 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения остались 24 500 бытовых абонентов в Петровском районе города". Аварийно-восстановительные бригады устраняют повреждения, работы будут завершены, как только позволит обстановка, отмечает ведомство. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230923/poselok-1898165695.html
https://ria.ru/20230907/gorlovka-1894836900.html
донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк
В мире, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк
В ДНР из-за обстрелов обесточено более 27,8 тысячи абонентов

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточено более 27,8 тысячи абонентов

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Свыше 27,8 тысячи бытовых абонентов обесточено во вторник в ДНР в результате украинских обстрелов, из них – 24,5 тысячи - в Петровском районе Донецка, сообщает министерство угля и энергетики республики в Telegram-канале.
"По состоянию на 7:00 10 октября на территории Донецкой народной республики обесточено 238 трансформаторных подстанций, 27 847 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства.
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При этом уточняется, что "в результате ночного обстрела Донецка обесточено 180 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения остались 24 500 бытовых абонентов в Петровском районе города".
Аварийно-восстановительные бригады устраняют повреждения, работы будут завершены, как только позволит обстановка, отмечает ведомство.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецк
 
 
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