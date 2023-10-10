https://ria.ru/20231010/donbass-1901659980.html

В ДНР из-за обстрелов обесточено более 27,8 тысячи абонентов

В ДНР из-за обстрелов обесточено более 27,8 тысячи абонентов - РИА Новости, 10.10.2023

В ДНР из-за обстрелов обесточено более 27,8 тысячи абонентов

Свыше 27,8 тысячи бытовых абонентов обесточено во вторник в ДНР в результате украинских обстрелов, из них – 24,5 тысячи - в Петровском районе Донецка, сообщает... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T09:08

2023-10-10T09:08

2023-10-10T09:08

в мире

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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ДОНЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Свыше 27,8 тысячи бытовых абонентов обесточено во вторник в ДНР в результате украинских обстрелов, из них – 24,5 тысячи - в Петровском районе Донецка, сообщает министерство угля и энергетики республики в Telegram-канале. "По состоянию на 7:00 10 октября на территории Донецкой народной республики обесточено 238 трансформаторных подстанций, 27 847 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства. При этом уточняется, что "в результате ночного обстрела Донецка обесточено 180 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения остались 24 500 бытовых абонентов в Петровском районе города". Аварийно-восстановительные бригады устраняют повреждения, работы будут завершены, как только позволит обстановка, отмечает ведомство. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230923/poselok-1898165695.html

https://ria.ru/20230907/gorlovka-1894836900.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк