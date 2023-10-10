https://ria.ru/20231010/donbass-1901659980.html
В ДНР из-за обстрелов обесточено более 27,8 тысячи абонентов
В ДНР из-за обстрелов обесточено более 27,8 тысячи абонентов - РИА Новости, 10.10.2023
В ДНР из-за обстрелов обесточено более 27,8 тысячи абонентов
Свыше 27,8 тысячи бытовых абонентов обесточено во вторник в ДНР в результате украинских обстрелов, из них – 24,5 тысячи - в Петровском районе Донецка, сообщает... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:08
2023-10-10T09:08
2023-10-10T09:08
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк
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ДОНЕЦК, 10 окт – РИА Новости. Свыше 27,8 тысячи бытовых абонентов обесточено во вторник в ДНР в результате украинских обстрелов, из них – 24,5 тысячи - в Петровском районе Донецка, сообщает министерство угля и энергетики республики в Telegram-канале. "По состоянию на 7:00 10 октября на территории Донецкой народной республики обесточено 238 трансформаторных подстанций, 27 847 бытовых абонентов", - говорится в сообщении ведомства. При этом уточняется, что "в результате ночного обстрела Донецка обесточено 180 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения остались 24 500 бытовых абонентов в Петровском районе города". Аварийно-восстановительные бригады устраняют повреждения, работы будут завершены, как только позволит обстановка, отмечает ведомство. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230923/poselok-1898165695.html
https://ria.ru/20230907/gorlovka-1894836900.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк
В мире, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк
В ДНР из-за обстрелов обесточено более 27,8 тысячи абонентов
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточено более 27,8 тысячи абонентов