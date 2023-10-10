https://ria.ru/20231010/dmitriev-1901781744.html

Монах из Екатеринбургской митрополии РПЦ погиб в зоне спецоперации

Монах из Екатеринбургской митрополии РПЦ погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 10.10.2023

Монах из Екатеринбургской митрополии РПЦ погиб в зоне спецоперации

Инок Терентий (Дмитриев) погиб в зоне проведения СВО, он занимался эвакуацией раненых, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Алапаевской епархии... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T14:54

2023-10-10T14:54

2023-10-10T16:38

религия

религия

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901780852_0:279:1066:879_1920x0_80_0_0_09b109376068df1de13e64db1d5e3398.jpg

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Инок Терентий (Дмитриев) погиб в зоне проведения СВО, он занимался эвакуацией раненых, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Алапаевской епархии Екатеринбургской митрополии РПЦ. "Со скорбью сообщаем, что 7 октября в зоне проведения специальной военной операции погиб насельник мужского монастыря во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской инок Терентий (Дмитриев). Инок Терентий в октябре 2022 года добровольцем направился на фронт. Занимался эвакуацией раненых с поля боя. Выражаем соболезнования родным и близким отца Терентия", - сказано в сообщении. О времени и месте прощания в епархии сообщат позже.

https://ria.ru/20231010/pamyatnik-1901669769.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, русская православная церковь