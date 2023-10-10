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Монах из Екатеринбургской митрополии РПЦ погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 10.10.2023
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Религия
 
14:54 10.10.2023 (обновлено: 16:38 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/dmitriev-1901781744.html
Монах из Екатеринбургской митрополии РПЦ погиб в зоне спецоперации
Монах из Екатеринбургской митрополии РПЦ погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 10.10.2023
Монах из Екатеринбургской митрополии РПЦ погиб в зоне спецоперации
Инок Терентий (Дмитриев) погиб в зоне проведения СВО, он занимался эвакуацией раненых, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Алапаевской епархии... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:54
2023-10-10T16:38
религия
религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Инок Терентий (Дмитриев) погиб в зоне проведения СВО, он занимался эвакуацией раненых, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Алапаевской епархии Екатеринбургской митрополии РПЦ. "Со скорбью сообщаем, что 7 октября в зоне проведения специальной военной операции погиб насельник мужского монастыря во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской инок Терентий (Дмитриев). Инок Терентий в октябре 2022 года добровольцем направился на фронт. Занимался эвакуацией раненых с поля боя. Выражаем соболезнования родным и близким отца Терентия", - сказано в сообщении. О времени и месте прощания в епархии сообщат позже.
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религия, русская православная церковь
Религия, Религия, Русская православная церковь
Монах из Екатеринбургской митрополии РПЦ погиб в зоне спецоперации

Монах Терентий (Дмитриев) из Екатеринбургской митрополии погиб в зоне СВО

© Фото : Алапаевская епархия Русской Православной Церкви/ВКонтактеИнок Терентий (Дмитриев), погибший в зоне СВО
Инок Терентий (Дмитриев), погибший в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Алапаевская епархия Русской Православной Церкви/ВКонтакте
Инок Терентий (Дмитриев), погибший в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Инок Терентий (Дмитриев) погиб в зоне проведения СВО, он занимался эвакуацией раненых, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Алапаевской епархии Екатеринбургской митрополии РПЦ.
"Со скорбью сообщаем, что 7 октября в зоне проведения специальной военной операции погиб насельник мужского монастыря во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской инок Терентий (Дмитриев). Инок Терентий в октябре 2022 года добровольцем направился на фронт. Занимался эвакуацией раненых с поля боя. Выражаем соболезнования родным и близким отца Терентия", - сказано в сообщении.
О времени и месте прощания в епархии сообщат позже.
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