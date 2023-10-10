https://ria.ru/20231010/dmitriev-1901781744.html
Монах из Екатеринбургской митрополии РПЦ погиб в зоне спецоперации
Монах из Екатеринбургской митрополии РПЦ погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 10.10.2023
Монах из Екатеринбургской митрополии РПЦ погиб в зоне спецоперации
Инок Терентий (Дмитриев) погиб в зоне проведения СВО, он занимался эвакуацией раненых, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Алапаевской епархии... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:54
2023-10-10T14:54
2023-10-10T16:38
религия
религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Инок Терентий (Дмитриев) погиб в зоне проведения СВО, он занимался эвакуацией раненых, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Алапаевской епархии Екатеринбургской митрополии РПЦ. "Со скорбью сообщаем, что 7 октября в зоне проведения специальной военной операции погиб насельник мужского монастыря во имя Новомучеников и исповедников Церкви Русской инок Терентий (Дмитриев). Инок Терентий в октябре 2022 года добровольцем направился на фронт. Занимался эвакуацией раненых с поля боя. Выражаем соболезнования родным и близким отца Терентия", - сказано в сообщении. О времени и месте прощания в епархии сообщат позже.
https://ria.ru/20231010/pamyatnik-1901669769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, русская православная церковь
Религия, Религия, Русская православная церковь
Монах из Екатеринбургской митрополии РПЦ погиб в зоне спецоперации
Монах Терентий (Дмитриев) из Екатеринбургской митрополии погиб в зоне СВО