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В Москве в Аптекарском огороде расцвело земляничное дерево

В Москве в Аптекарском огороде расцвело земляничное дерево - РИА Новости, 10.10.2023

В Москве в Аптекарском огороде расцвело земляничное дерево

Земляничное дерево зацвело в Аптекарском огороде в Москве, сообщает его пресс-служба. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:43

2023-10-10T13:43

2023-10-10T13:43

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Земляничное дерево зацвело в Аптекарском огороде в Москве, сообщает его пресс-служба. "Прямо сейчас в старинной субтропической оранжерее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" цветёт земляничное дерево — такое красочное событие нельзя пропустить. Диковинное растение украшено гроздьями колокольчатых, словно фарфоровых, цветов", - говорится в сообщении. Ранее в Аптекарском огороде во Всемирный день шоколада расцвели какао-деревья.

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