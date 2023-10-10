https://ria.ru/20231010/derevo-1901755866.html
В Москве в Аптекарском огороде расцвело земляничное дерево
В Москве в Аптекарском огороде расцвело земляничное дерево - РИА Новости, 10.10.2023
В Москве в Аптекарском огороде расцвело земляничное дерево
Земляничное дерево зацвело в Аптекарском огороде в Москве, сообщает его пресс-служба. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:43
2023-10-10T13:43
2023-10-10T13:43
хорошие новости
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901753005_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1f9af078b75f8c0ab576442f165cff24.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Земляничное дерево зацвело в Аптекарском огороде в Москве, сообщает его пресс-служба. "Прямо сейчас в старинной субтропической оранжерее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" цветёт земляничное дерево — такое красочное событие нельзя пропустить. Диковинное растение украшено гроздьями колокольчатых, словно фарфоровых, цветов", - говорится в сообщении. Ранее в Аптекарском огороде во Всемирный день шоколада расцвели какао-деревья.
https://ria.ru/20230919/botsad-1897184644.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901753005_69:0:1029:720_1920x0_80_0_0_c2505f27a8a317f574a29d0142302b78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Хорошие новости, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве в Аптекарском огороде расцвело земляничное дерево
В Москве в Аптекарском огороде цветет земляничное дерево