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В Москве в Аптекарском огороде расцвело земляничное дерево - РИА Новости, 10.10.2023
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Хорошие новости
 
13:43 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/derevo-1901755866.html
В Москве в Аптекарском огороде расцвело земляничное дерево
В Москве в Аптекарском огороде расцвело земляничное дерево - РИА Новости, 10.10.2023
В Москве в Аптекарском огороде расцвело земляничное дерево
Земляничное дерево зацвело в Аптекарском огороде в Москве, сообщает его пресс-служба. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:43
2023-10-10T13:43
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Земляничное дерево зацвело в Аптекарском огороде в Москве, сообщает его пресс-служба. "Прямо сейчас в старинной субтропической оранжерее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" цветёт земляничное дерево — такое красочное событие нельзя пропустить. Диковинное растение украшено гроздьями колокольчатых, словно фарфоровых, цветов", - говорится в сообщении. Ранее в Аптекарском огороде во Всемирный день шоколада расцвели какао-деревья.
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РИА Новости
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москва, городское хозяйство москвы
Хорошие новости, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Москве в Аптекарском огороде расцвело земляничное дерево

В Москве в Аптекарском огороде цветет земляничное дерево

© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramЗемляничное дерево, расцветшее в Аптекарском огороде МГУ
Земляничное дерево, расцветшее в Аптекарском огороде МГУ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
Земляничное дерево, расцветшее в Аптекарском огороде МГУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Земляничное дерево зацвело в Аптекарском огороде в Москве, сообщает его пресс-служба.
"Прямо сейчас в старинной субтропической оранжерее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" цветёт земляничное дерево — такое красочное событие нельзя пропустить. Диковинное растение украшено гроздьями колокольчатых, словно фарфоровых, цветов", - говорится в сообщении.
Ранее в Аптекарском огороде во Всемирный день шоколада расцвели какао-деревья.
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