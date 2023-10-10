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Чибис предложил балансировать бюджет северных регионов по мурманской модели - РИА Новости, 10.10.2023
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Мурманская область
 
17:00 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/byudzhet-1901822158.html
Чибис предложил балансировать бюджет северных регионов по мурманской модели
Чибис предложил балансировать бюджет северных регионов по мурманской модели - РИА Новости, 10.10.2023
Чибис предложил балансировать бюджет северных регионов по мурманской модели
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании комитета Совета Федерации внёс предложения об обеспечении сбалансированности бюджетов регионов Крайнего... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:00
2023-10-10T17:00
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании комитета Совета Федерации внёс предложения об обеспечении сбалансированности бюджетов регионов Крайнего Севера и Арктической зоны РФ на примере Мурманской области, сообщило министерство информационной политики региона. В Совете Федерации проходят Дни Мурманской области. Выступая на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам, Чибис подчеркнул, что состояние бюджетной системы Мурманской области можно оценить как устойчивое, а усилия регионального правительства направлены на рост экономики и инвестиционного потенциала области, что влияет на повышение доходной базы регионального бюджета, поддержание её стабильности. "Благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина Мурманская область испытывает второе перерождение с точки зрения экономического развития. За последние четыре года удалось увеличить ВРП на душу населения в 2,5 раза", - сказал Чибис, слова которого приводятся в сообщении. Он напомнил, что объём инвестиций, которые фактически вложены в Мурманскую область, в том числе в рамках проектов ТОР "Столица Арктики" и льготного режима по АЗРФ, составил 900 миллиардов рублей. Создано новых фактически действующих 5 тысяч рабочих мест. При этом губернатор подчеркнул, что есть ряд особенностей региона, в том числе климатических, которые самым серьёзным образом влияют и на финансовую устойчивость области, и на её социально-экономическое развитие. Среди них длительный отопительный период и расходы на мазут, повышенные бюджетные издержки, обусловленные законодательством для районов Крайнего Севера – северные надбавки, длительные отпуска, оплата дороги. Вместе с тем регион не получает дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это обусловлено высоким уровнем расчётной бюджетной обеспеченности региона, определяемым в соответствии с методикой распределения дотаций. В связи с этим губернатор внёс ряд предложений по обеспечению бюджетной устойчивости регионов Крайнего Севера на примере Мурманской области. "В первую очередь глава Мурманской области подчеркнул, что необходимо пересмотреть подходы к расчёту уровня бюджетной обеспеченности с учётом особенностей и специфики регионов и исключения разовых налоговых сверхпоступлений", - пояснили в региональном мининформе. Кроме того, необходимо предусматривать дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и тем регионам, которые не являются получателем дотации на выравнивание, поскольку ежегодный прирост расходов на заработную плату "указных" категорий работников и рост минимального размера оплаты труда является серьезной нагрузкой для бюджетов регионов Крайнего Севера. Чибис отметил, что повышение минимального размера оплаты труда и достойная заработная плата бюджетников – благое дело. Но конкретно для Мурманской области, где МРОТ в 2,3 раза выше, чем по Российской Федерации, а средний доход от трудовой деятельности на 45% выше, чем в среднем по стране, эти расходы полностью ложатся на субъект. "По сути те дополнительные деньги, которые мы получаем с учётом развития экономики, мы отправляем на компенсацию этих повышенных расходов, снижая тем самым свои возможности для инвестиций в развитие социальной сферы и инфраструктуры городов", – уверен глава Мурманской области. Как отметили в министерстве информационной политики области, предложения Чибиса были поддержаны членами комитета.
https://ria.ru/20231007/murmansk-1901201038.html
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мурманская область, андрей чибис
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис

Чибис предложил балансировать бюджет северных регионов по мурманской модели

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании комитета Совета Федерации внёс предложения об обеспечении сбалансированности бюджетов регионов Крайнего Севера и Арктической зоны РФ на примере Мурманской области, сообщило министерство информационной политики региона.
В Совете Федерации проходят Дни Мурманской области. Выступая на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам, Чибис подчеркнул, что состояние бюджетной системы Мурманской области можно оценить как устойчивое, а усилия регионального правительства направлены на рост экономики и инвестиционного потенциала области, что влияет на повышение доходной базы регионального бюджета, поддержание её стабильности.
"Благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина Мурманская область испытывает второе перерождение с точки зрения экономического развития. За последние четыре года удалось увеличить ВРП на душу населения в 2,5 раза", - сказал Чибис, слова которого приводятся в сообщении.
Он напомнил, что объём инвестиций, которые фактически вложены в Мурманскую область, в том числе в рамках проектов ТОР "Столица Арктики" и льготного режима по АЗРФ, составил 900 миллиардов рублей. Создано новых фактически действующих 5 тысяч рабочих мест. При этом губернатор подчеркнул, что есть ряд особенностей региона, в том числе климатических, которые самым серьёзным образом влияют и на финансовую устойчивость области, и на её социально-экономическое развитие. Среди них длительный отопительный период и расходы на мазут, повышенные бюджетные издержки, обусловленные законодательством для районов Крайнего Севера – северные надбавки, длительные отпуска, оплата дороги.
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Вместе с тем регион не получает дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это обусловлено высоким уровнем расчётной бюджетной обеспеченности региона, определяемым в соответствии с методикой распределения дотаций.
В связи с этим губернатор внёс ряд предложений по обеспечению бюджетной устойчивости регионов Крайнего Севера на примере Мурманской области. "В первую очередь глава Мурманской области подчеркнул, что необходимо пересмотреть подходы к расчёту уровня бюджетной обеспеченности с учётом особенностей и специфики регионов и исключения разовых налоговых сверхпоступлений", - пояснили в региональном мининформе.
Кроме того, необходимо предусматривать дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и тем регионам, которые не являются получателем дотации на выравнивание, поскольку ежегодный прирост расходов на заработную плату "указных" категорий работников и рост минимального размера оплаты труда является серьезной нагрузкой для бюджетов регионов Крайнего Севера.
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Чибис отметил, что повышение минимального размера оплаты труда и достойная заработная плата бюджетников – благое дело. Но конкретно для Мурманской области, где МРОТ в 2,3 раза выше, чем по Российской Федерации, а средний доход от трудовой деятельности на 45% выше, чем в среднем по стране, эти расходы полностью ложатся на субъект.
"По сути те дополнительные деньги, которые мы получаем с учётом развития экономики, мы отправляем на компенсацию этих повышенных расходов, снижая тем самым свои возможности для инвестиций в развитие социальной сферы и инфраструктуры городов", – уверен глава Мурманской области.
Как отметили в министерстве информационной политики области, предложения Чибиса были поддержаны членами комитета.
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