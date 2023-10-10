https://ria.ru/20231010/borrel-1901739747.html

Боррель позвал глав МИД Израиля и Палестины на встречу по Ближнему Востоку

Боррель позвал глав МИД Израиля и Палестины на встречу по Ближнему Востоку - РИА Новости, 10.10.2023

Боррель позвал глав МИД Израиля и Палестины на встречу по Ближнему Востоку

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что пригласил глав МИД Израиля и Палестины присоединиться к внеочередной встрече европейских министров... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:58

2023-10-10T12:58

2023-10-10T13:17

израиль

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

ближний восток

палестина

жозеп боррель

рияд аль-малики

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БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что пригласил глав МИД Израиля и Палестины присоединиться к внеочередной встрече европейских министров иностранных дел по ситуации на Ближнем Востоке, которая пройдет во вторник."Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна присоединиться к встрече министров иностранных дел, которую я провожу сегодня во второй половине дня. Я также пригласил палестинского министра Рияда аль-Малики выступить на встрече, чтобы представить точку зрения Палестинской национальной администрации", - написал Боррель в сети X.Ранее Боррель, находящийся с визитом в Омане, сообщил о созыве внеочередного Совета министров иностранных дел ЕС для обсуждения обострения на Ближнем Востоке. Часть министров будут принимать в ней участие удаленно.

израиль

ближний восток

палестина

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израиль, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ближний восток, палестина, жозеп боррель, рияд аль-малики, палестинская национальная администрация