https://ria.ru/20231010/bezopasnost-1901656765.html

ВДВ получили партию БМД-2, БТР-Д после капремонта

ВДВ получили партию БМД-2, БТР-Д после капремонта - РИА Новости, 10.10.2023

ВДВ получили партию БМД-2, БТР-Д после капремонта

Российские десантники получили вторую за последние семь дней партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д, сообщили во вторник РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T08:26

2023-10-10T08:26

2023-10-10T08:26

безопасность

высокоточные комплексы

бмд-2

ростех

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские десантники получили вторую за последние семь дней партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д, сообщили во вторник в пресс-службе компании "Высокоточных комплексов". "Екатеринбургский БТРЗ "Высокоточных комплексов" отремонтировал и передал заказчику в срок очередную партию БМД-2 и БТР-Д. Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин, после чего техника прошла все необходимые виды испытаний на полигоне", - сообщили в холдинге. Там отметили, что 144-й БТРЗ (входит в "Ростех") с опережением выполняет гособоронзаказ 2023 года. "Объемы производства на предприятии увеличены более чем в 3 раза", - уточнили в холдинге. Екатеринбургский БТРЗ ремонтирует и обслуживает различные виды легкой бронетехники. Во вторник завод отмечает свое 80-летие. В четверг, 5 октября, Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (также входит в "Высокоточные комплексы") также передал десантникам партию полностью отремонтированных БМД-2 и БТР-Д. Как и в предыдущей поставке, количество переданных на этой неделе бронемашин в холдинге не уточнили.

https://ria.ru/20230926/vdv-1898705267.html

https://ria.ru/20230908/nagrady-1895105745.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, высокоточные комплексы, бмд-2, ростех