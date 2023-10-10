https://ria.ru/20231010/bezopasnost-1901656765.html
ВДВ получили партию БМД-2, БТР-Д после капремонта
ВДВ получили партию БМД-2, БТР-Д после капремонта - РИА Новости, 10.10.2023
ВДВ получили партию БМД-2, БТР-Д после капремонта
Российские десантники получили вторую за последние семь дней партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д, сообщили во вторник РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T08:26
2023-10-10T08:26
2023-10-10T08:26
безопасность
высокоточные комплексы
бмд-2
ростех
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские десантники получили вторую за последние семь дней партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д, сообщили во вторник в пресс-службе компании "Высокоточных комплексов". "Екатеринбургский БТРЗ "Высокоточных комплексов" отремонтировал и передал заказчику в срок очередную партию БМД-2 и БТР-Д. Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин, после чего техника прошла все необходимые виды испытаний на полигоне", - сообщили в холдинге. Там отметили, что 144-й БТРЗ (входит в "Ростех") с опережением выполняет гособоронзаказ 2023 года. "Объемы производства на предприятии увеличены более чем в 3 раза", - уточнили в холдинге. Екатеринбургский БТРЗ ремонтирует и обслуживает различные виды легкой бронетехники. Во вторник завод отмечает свое 80-летие. В четверг, 5 октября, Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (также входит в "Высокоточные комплексы") также передал десантникам партию полностью отремонтированных БМД-2 и БТР-Д. Как и в предыдущей поставке, количество переданных на этой неделе бронемашин в холдинге не уточнили.
https://ria.ru/20230926/vdv-1898705267.html
https://ria.ru/20230908/nagrady-1895105745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, высокоточные комплексы, бмд-2, ростех
Безопасность, Высокоточные комплексы, БМД-2, Ростех
ВДВ получили партию БМД-2, БТР-Д после капремонта
ВДВ получили вторую за неделю партию БМД-2, БТР-Д после капремонта
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские десантники получили вторую за последние семь дней партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д, сообщили во вторник в пресс-службе компании "Высокоточных комплексов".
"Екатеринбургский БТРЗ "Высокоточных комплексов" отремонтировал и передал заказчику в срок очередную партию БМД-2 и БТР-Д. Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин, после чего техника прошла все необходимые виды испытаний на полигоне", - сообщили в холдинге.
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Там отметили, что 144-й БТРЗ (входит в "Ростех
") с опережением выполняет гособоронзаказ 2023 года.
"Объемы производства на предприятии увеличены более чем в 3 раза", - уточнили в холдинге.
Екатеринбургский БТРЗ ремонтирует и обслуживает различные виды легкой бронетехники. Во вторник завод отмечает свое 80-летие.
В четверг, 5 октября, Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (также входит в "Высокоточные комплексы") также передал десантникам партию полностью отремонтированных БМД-2 и БТР-Д.
Как и в предыдущей поставке, количество переданных на этой неделе бронемашин в холдинге не уточнили.
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