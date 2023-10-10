https://ria.ru/20231010/bespilotnik-1901738567.html

ВСУ атаковали Горловку беспилотником

ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 10.10.2023

ВСУ атаковали Горловку беспилотником

Украинские войска в 10.55 атаковали ударным беспилотником Горловку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:55

2023-10-10T12:55

2023-10-10T12:55

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска в 10.55 атаковали ударным беспилотником Горловку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.55 - населенный пункт Горловка (Никитовский район), ударный БПЛА", - говорится в сообщении. О последствиях пока ничего не известно. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231010/khod-1901729085.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол