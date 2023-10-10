https://ria.ru/20231010/bespilotnik-1901738567.html
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 10.10.2023
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
Украинские войска в 10.55 атаковали ударным беспилотником Горловку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:55
2023-10-10T12:55
2023-10-10T12:55
в мире
горловка
донецкая народная республика
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сцкк
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска в 10.55 атаковали ударным беспилотником Горловку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.55 - населенный пункт Горловка (Никитовский район), ударный БПЛА", - говорится в сообщении. О последствиях пока ничего не известно. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231010/khod-1901729085.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ атаковали Горловку ударным беспилотником