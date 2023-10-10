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ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 10.10.2023
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12:55 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/bespilotnik-1901738567.html
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 10.10.2023
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
Украинские войска в 10.55 атаковали ударным беспилотником Горловку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:55
2023-10-10T12:55
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска в 10.55 атаковали ударным беспилотником Горловку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.55 - населенный пункт Горловка (Никитовский район), ударный БПЛА", - говорится в сообщении. О последствиях пока ничего не известно. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
ВСУ атаковали Горловку беспилотником

ВСУ атаковали Горловку ударным беспилотником

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло в окне жилого дома
Разбитое стекло в окне жилого дома - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло в окне жилого дома. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска в 10.55 атаковали ударным беспилотником Горловку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.55 - населенный пункт Горловка (Никитовский район), ударный БПЛА", - говорится в сообщении.
О последствиях пока ничего не известно.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтирол
 
 
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