https://ria.ru/20231010/berlin-1901670771.html
В Берлине ученик подрался с учителем из-за палестинского флага
В Берлине ученик подрался с учителем из-за палестинского флага - РИА Новости, 10.10.2023
В Берлине ученик подрался с учителем из-за палестинского флага
Пятнадцатилетний ученик подрался с учителем в гимназии Берлина из-за принесенного палестинского флага, сообщила полиция города в социальной сети Х (ранее... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:14
2023-10-10T10:14
2023-10-10T11:16
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берлин (город)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пятнадцатилетний ученик подрался с учителем в гимназии Берлина из-за принесенного палестинского флага, сообщила полиция города в социальной сети Х (ранее Twitter). По сведениям полиции, все началось с того, что другой - 14-летний ученик пришел на школьную площадку в районе Нойкёльн, завернувшись в палестинский флаг. "Когда учитель попросил его убрать флаг, ученик отказался. 15-летний подросток проявил с ним солидарность и разразилась словесная перепалка, в ходе которой 15-летний ученик ударил учителя головой, а учитель был вынужден защищаться ударом ладонью в направлении головы. Затем подросток пнул учителя в живот", - написала полиция Берлина на своей странице. Прибывшие на место экстренные службы записали личные данные всех участников конфликта. Инцидент произошел на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, начавшейся 7 октября. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231008/livan-1901298329.html
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, берлин (город), палестина, сергей лавров, биньямин нетаньяху, хамас, оон
В мире, Израиль, Берлин (город), Палестина, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ООН
В Берлине ученик подрался с учителем из-за палестинского флага
В Берлине пятнадцатилетний ученик подрался с учителем из-за палестинского флага
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Пятнадцатилетний ученик подрался с учителем в гимназии Берлина из-за принесенного палестинского флага, сообщила полиция города в социальной сети Х
(ранее Twitter).
По сведениям полиции, все началось с того, что другой - 14-летний ученик пришел на школьную площадку в районе Нойкёльн, завернувшись в палестинский флаг.
Компартия Ливана провела митинг в поддержку Палестины
"Когда учитель попросил его убрать флаг, ученик отказался. 15-летний подросток проявил с ним солидарность и разразилась словесная перепалка, в ходе которой 15-летний ученик ударил учителя головой, а учитель был вынужден защищаться ударом ладонью в направлении головы. Затем подросток пнул учителя в живот", - написала полиция Берлина на своей странице.
Прибывшие на место экстренные службы записали личные данные всех участников конфликта.
Инцидент произошел на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, начавшейся 7 октября.
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта достигло 900, сообщает издание Haaretz. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 687.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанными с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Палестино-израильский конфликт