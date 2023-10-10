https://ria.ru/20231010/bayden-1901886586.html

США готовы направить на Ближний Восток дополнительные войска, заявил Байден

США готовы направить на Ближний Восток дополнительные войска, заявил Байден - РИА Новости, 10.10.2023

США готовы направить на Ближний Восток дополнительные войска, заявил Байден

США готовы направить в ближневосточный регион Средиземного моря дополнительные силы в случае необходимости, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T23:03

2023-10-10T23:03

2023-10-10T23:03

в мире

израиль

сша

средиземное море

джо байден

джеральд форд

биньямин нетаньяху

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США готовы направить в ближневосточный регион Средиземного моря дополнительные силы в случае необходимости, заявил президент США Джо Байден. "Министерство обороны отправило авианосную ударную группу "Джеральд Форд" на восток Средиземного моря и усилило присутствие наших истребителей. Мы готовы направить туда дополнительные силы, если потребуется", - сообщил он в ходе своего выступления по вопросу палестино-израильского конфликта. Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник в Пентагоне сообщала, что США рассматривают возможность отправки второго авианосца к побережью Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/bayden-1901882861.html

израиль

сша

средиземное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, средиземное море, джо байден, джеральд форд, биньямин нетаньяху, пентагон, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году