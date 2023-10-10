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США готовы направить на Ближний Восток дополнительные войска, заявил Байден - РИА Новости, 10.10.2023
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23:03 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/bayden-1901886586.html
США готовы направить на Ближний Восток дополнительные войска, заявил Байден
США готовы направить на Ближний Восток дополнительные войска, заявил Байден - РИА Новости, 10.10.2023
США готовы направить на Ближний Восток дополнительные войска, заявил Байден
США готовы направить в ближневосточный регион Средиземного моря дополнительные силы в случае необходимости, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T23:03
2023-10-10T23:03
в мире
израиль
сша
средиземное море
джо байден
джеральд форд
биньямин нетаньяху
пентагон
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США готовы направить в ближневосточный регион Средиземного моря дополнительные силы в случае необходимости, заявил президент США Джо Байден. "Министерство обороны отправило авианосную ударную группу "Джеральд Форд" на восток Средиземного моря и усилило присутствие наших истребителей. Мы готовы направить туда дополнительные силы, если потребуется", - сообщил он в ходе своего выступления по вопросу палестино-израильского конфликта. Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник в Пентагоне сообщала, что США рассматривают возможность отправки второго авианосца к побережью Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/bayden-1901882861.html
израиль
сша
средиземное море
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Наталья Макарова
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96
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в мире, израиль, сша, средиземное море, джо байден, джеральд форд, биньямин нетаньяху, пентагон, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Средиземное море, Джо Байден, Джеральд Форд, Биньямин Нетаньяху, Пентагон, ООН, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США готовы направить на Ближний Восток дополнительные войска, заявил Байден

Байден: США направят на Ближний Восток дополнительные силы при необходимости

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. США готовы направить в ближневосточный регион Средиземного моря дополнительные силы в случае необходимости, заявил президент США Джо Байден.
«
"Министерство обороны отправило авианосную ударную группу "Джеральд Форд" на восток Средиземного моря и усилило присутствие наших истребителей. Мы готовы направить туда дополнительные силы, если потребуется", - сообщил он в ходе своего выступления по вопросу палестино-израильского конфликта.
Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник в Пентагоне сообщала, что США рассматривают возможность отправки второго авианосца к побережью Израиля на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Байден заявил, что запросит у конгресса средства для помощи Израилю
Вчера, 22:15
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 800.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильСШАСредиземное мореДжо БайденДжеральд ФордБиньямин НетаньяхуПентагонООНХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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