https://ria.ru/20231010/bayden-1901870873.html
Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху
Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху - РИА Новости, 10.10.2023
Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху
Президент США Джо Байден провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху, обсуждалось дальнейшее оказание поддержки израильтянам со... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T20:31
2023-10-10T20:31
2023-10-10T20:44
в мире
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хамас
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху, обсуждалось дальнейшее оказание поддержки израильтянам со стороны Соединенных Штатов, сообщила пресс-служба Белого дома."Президент Байден вместе с вице-президентом Харрис только что завершили телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху, в котором обсудили нашу поддержку Израиля", - сообщила пресс-служба Белого дома, уточнив, что детали будут предоставлены позднее.Информация о переговорах появилась в то время, когда Байден должен выступить с телевизионным обращением в связи с ситуацией в Израиле. Как анонсировал накануне представитель администрации Джон Кирби, президент США объявит о поддержке, в том числе за счет оказания военной помощи, Израиля и еврейского сообщества со стороны США.Ранее сообщалось о том, что в минувшие выходные президент США дважды разговаривал с Нетаньяху.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 830.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/avianosets-1901870192.html
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в мире, израиль, сша, палестина, биньямин нетаньяху, джо байден, джон кирби, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Джон Кирби, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден провел телефонный разговор с Нетаньяху
Белый дом: Байден и Нетаньяху обсудили оказание помощи Израилю
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху, обсуждалось дальнейшее оказание поддержки израильтянам со стороны Соединенных Штатов, сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент Байден вместе с вице-президентом Харрис только что завершили телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху, в котором обсудили нашу поддержку Израиля", - сообщила пресс-служба Белого дома, уточнив, что детали будут предоставлены позднее.
Информация о переговорах появилась в то время, когда Байден должен выступить с телевизионным обращением в связи с ситуацией в Израиле. Как анонсировал накануне представитель администрации Джон Кирби
, президент США объявит о поддержке, в том числе за счет оказания военной помощи, Израиля и еврейского сообщества со стороны США.
Ранее сообщалось о том, что в минувшие выходные президент США дважды разговаривал с Нетаньяху.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
СМИ: США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США.
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 830.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Эксперт: поддержка США Израиля может вызвать потрясения на Ближнем Востоке
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
В Кремле не стали комментировать варианты помощи США Израилю и Украине