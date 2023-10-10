https://ria.ru/20231010/bayden-1901869486.html

"Полная неожиданность". В США заявили о кошмарном ударе по Байдену

"Полная неожиданность". В США заявили о кошмарном ударе по Байдену - РИА Новости, 11.10.2023

"Полная неожиданность". В США заявили о кошмарном ударе по Байдену

Эскалация конфликта в Израиле — это катастрофичный сценарий для президента США Джо Байдена перед выборами, пишет журналист Дэниел Буш в статье для Newsweek. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-10T20:22

2023-10-10T20:22

2023-10-11T05:30

политика

израиль

сша

ближний восток

джо байден

биньямин нетаньяху

сергей лавров

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901348124_0:85:2935:1736_1920x0_80_0_0_bfa9a521f924af8333afdb8a77304694.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Эскалация конфликта в Израиле — это катастрофичный сценарий для президента США Джо Байдена перед выборами, пишет журналист Дэниел Буш в статье для Newsweek."Разрушительная атака ХАМАС на Израиль сталкивает Белый дом с перспективой потенциальной региональной войны, которая поглотит администрацию президента США на несколько недель или месяцев. Это станет наихудшим внешнеполитическим кризисом для Байдена в период, когда он начинает предвыборную кампанию", — говорится в статье.Как отмечается в публикации, разрастание кризиса и вовлечение в боевые действия региональных игроков и крупных держав будет кошмаром для американского лидера. Повышение цен на энергоносители, а также ухудшающаяся ситуация с заложниками станут еще одним серьезным политическим вызовом для Байдена, считает Буш.По информации издания, обострение на Ближнем Востоке стало полной неожиданностью для Белого дома и застало всех врасплох."Администрация Байдена рассматривает ситуацию в регионе как помеху. Нападение ХАМАС отвлекает от того, на чем хотят сосредоточиться высокопоставленные помощники президента, а именно — от соперничества великих держав, борьбы с Китаем и, очевидно, украинского конфликта", — резюмируется в статье.В субботу 7 октября Израиль подвергся масштабным ракетным ударам из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных атак проникли в приграничные районы на юге страны.Военное крыло палестинского движения в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.

https://ria.ru/20231010/ukraina-1901810793.html

https://ria.ru/20231009/ukraina-1901529165.html

израиль

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, израиль, сша, ближний восток, джо байден, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон