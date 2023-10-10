Рейтинг@Mail.ru
"Полная неожиданность". В США заявили о кошмарном ударе по Байдену - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 10.10.2023 (обновлено: 05:30 11.10.2023)
https://ria.ru/20231010/bayden-1901869486.html
"Полная неожиданность". В США заявили о кошмарном ударе по Байдену
"Полная неожиданность". В США заявили о кошмарном ударе по Байдену - РИА Новости, 11.10.2023
"Полная неожиданность". В США заявили о кошмарном ударе по Байдену
Эскалация конфликта в Израиле — это катастрофичный сценарий для президента США Джо Байдена перед выборами, пишет журналист Дэниел Буш в статье для Newsweek. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-10T20:22
2023-10-11T05:30
политика
израиль
сша
ближний восток
джо байден
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901348124_0:85:2935:1736_1920x0_80_0_0_bfa9a521f924af8333afdb8a77304694.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Эскалация конфликта в Израиле — это катастрофичный сценарий для президента США Джо Байдена перед выборами, пишет журналист Дэниел Буш в статье для Newsweek."Разрушительная атака ХАМАС на Израиль сталкивает Белый дом с перспективой потенциальной региональной войны, которая поглотит администрацию президента США на несколько недель или месяцев. Это станет наихудшим внешнеполитическим кризисом для Байдена в период, когда он начинает предвыборную кампанию", — говорится в статье.Как отмечается в публикации, разрастание кризиса и вовлечение в боевые действия региональных игроков и крупных держав будет кошмаром для американского лидера. Повышение цен на энергоносители, а также ухудшающаяся ситуация с заложниками станут еще одним серьезным политическим вызовом для Байдена, считает Буш.По информации издания, обострение на Ближнем Востоке стало полной неожиданностью для Белого дома и застало всех врасплох."Администрация Байдена рассматривает ситуацию в регионе как помеху. Нападение ХАМАС отвлекает от того, на чем хотят сосредоточиться высокопоставленные помощники президента, а именно — от соперничества великих держав, борьбы с Китаем и, очевидно, украинского конфликта", — резюмируется в статье.В субботу 7 октября Израиль подвергся масштабным ракетным ударам из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных атак проникли в приграничные районы на юге страны.Военное крыло палестинского движения в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
https://ria.ru/20231010/ukraina-1901810793.html
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901529165.html
израиль
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901348124_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_5b7c838bbed8d9ef519dc3fce5c3b68a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, израиль, сша, ближний восток, джо байден, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон
Политика, Израиль, США, Ближний Восток, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН
"Полная неожиданность". В США заявили о кошмарном ударе по Байдену

Newsweek: война в Израиле станет катастрофой для Байдена перед выборами

© JIM WATSONПрезидент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
© JIM WATSON
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Эскалация конфликта в Израиле — это катастрофичный сценарий для президента США Джо Байдена перед выборами, пишет журналист Дэниел Буш в статье для Newsweek.
«
"Разрушительная атака ХАМАС на Израиль сталкивает Белый дом с перспективой потенциальной региональной войны, которая поглотит администрацию президента США на несколько недель или месяцев. Это станет наихудшим внешнеполитическим кризисом для Байдена в период, когда он начинает предвыборную кампанию", — говорится в статье.
Как отмечается в публикации, разрастание кризиса и вовлечение в боевые действия региональных игроков и крупных держав будет кошмаром для американского лидера. Повышение цен на энергоносители, а также ухудшающаяся ситуация с заложниками станут еще одним серьезным политическим вызовом для Байдена, считает Буш.
По информации издания, обострение на Ближнем Востоке стало полной неожиданностью для Белого дома и застало всех врасплох.
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
"Они окажутся в беде". В США заговорили об ударе Украины по Израилю
Вчера, 16:25
"Администрация Байдена рассматривает ситуацию в регионе как помеху. Нападение ХАМАС отвлекает от того, на чем хотят сосредоточиться высокопоставленные помощники президента, а именно — от соперничества великих держав, борьбы с Китаем и, очевидно, украинского конфликта", — резюмируется в статье.
В субботу 7 октября Израиль подвергся масштабным ракетным ударам из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных атак проникли в приграничные районы на юге страны.
Военное крыло палестинского движения в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
"Полный крах". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Украине
9 октября, 15:20
 
ПолитикаИзраильСШАБлижний ВостокДжо БайденБиньямин НетаньяхуСергей ЛавровХамасООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала