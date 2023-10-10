Белый дом анонсировал заявление Байдена о военной помощи Израилю
Кирби: Байден в обращении намерен объявить о военной помощи Израилю
© JIM WATSONПрезидент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
© JIM WATSON
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден в намеченном на вторник обращении к американскому народу намерен объявить о поддержке Израиля и еврейского сообщества со стороны США, включая военную помощь, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC.
"Сегодня в обращении к американским гражданам президент собирается говорить о том, как мы продолжаем уверенно стоять за Израилем. Новый транш помощи в безопасности, который прямо сейчас находится на пути в Израиль", - сообщил он.
Кирби добавил, что Байден также планирует рассказать о предпринимаемых США усилиях по сбору информации о своих гражданах, которые находятся в Израиле. "Он также будет говорить о важности того, чтобы… евреи в Америке могли чувствовать себя в безопасности", - добавил представитель американской администрации.
Согласно расписанию Белого дома, выступление Байдена по вопросу Израиля намечено на 13:00 по местному времени (20:00 мск).
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.