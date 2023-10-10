https://ria.ru/20231010/bayden-1901642931.html

Байден дал показания по делу о ненадлежащем хранении секретных документов

Байден дал показания по делу о ненадлежащем хранении секретных документов - РИА Новости, 10.10.2023

Байден дал показания по делу о ненадлежащем хранении секретных документов

Президент США Джо Байден дал показания прокуратуре в рамках расследования о ненадлежащем хранении секретных документов, сообщил пул журналистов Белого дома со... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T02:55

2023-10-10T02:55

2023-10-10T10:13

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ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден дал показания прокуратуре в рамках расследования о ненадлежащем хранении секретных документов, сообщил пул журналистов Белого дома со ссылкой на представителя американской администрации Иана Сэмса."Президент был допрошен в рамках расследования, которое ведется под руководством специального прокурора Роберта Хура", — цитирует пресс-пул его слова.Показания Байден давал добровольно в Белом доме, на это ушло два дня — воскресенье и понедельник.В январе министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся президентом помещениях.Ранее сообщалось, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне нашли секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда он был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год. По информации СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов по Украине, Иране и Великобритании, датированные 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Вторую порцию секретных документов помощники главы Белого дома нашли в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, ему грозит за это уголовное преследование.

https://ria.ru/20230601/bayden-1875661864.html

https://ria.ru/20230928/impichment-1899280624.html

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сша, вашингтон (штат), в мире, джо байден, дональд трамп, украина