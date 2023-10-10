Байден дал показания по делу о ненадлежащем хранении секретных документов
Байден дал показания по делу о ненадлежащем хранении секретных документов
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден дал показания прокуратуре в рамках расследования о ненадлежащем хранении секретных документов, сообщил пул журналистов Белого дома со ссылкой на представителя американской администрации Иана Сэмса.
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"Президент был допрошен в рамках расследования, которое ведется под руководством специального прокурора Роберта Хура", — цитирует пресс-пул его слова.
Показания Байден давал добровольно в Белом доме, на это ушло два дня — воскресенье и понедельник.
В январе министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся президентом помещениях.
Ранее сообщалось, что в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне нашли секретные документы. Материалы, которые относятся к периоду, когда он был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 год.
По информации СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов по Украине, Иране и Великобритании, датированные 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Вторую порцию секретных документов помощники главы Белого дома нашли в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, ему грозит за это уголовное преследование.