В Финляндии начали предварительное расследование утечки на Balticconnector
Полиция расследует повреждение газопровода Balticconnector как вандализм
© Фото : Elering ASУчасток газопровода Balticconnector
© Фото : Elering AS
Участок газопровода Balticconnector
ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Повреждение газопровода Balticconnector расследуется как вандализм с отягчающими обстоятельствами, заявил на пресс-брифинге во вторник представитель центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен.
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"Центральная криминальная полиция начала предварительное расследование по факту возможного умышленного повреждения газовой трубы. На данный момент одним из возможных преступлений является вандализм при отягчающих обстоятельствах", - сказал он.
Однако он подчеркнул, что расследование находится на очень ранней стадии.
Представитель полиции подчеркнул, что нет никаких признаков использования взрывчатки.
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"Это не совсем обычный поступок… нет никаких признаков того, что при совершении преступления использовалась взрывчатка", - отметил он.
В понедельник оператор Gasgrid Finland сообщил, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода" без дальнейших уточнений. Ранее в воскресенье Gasgrid заявила, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи.
Balticconnector – газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше – 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.