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В Финляндии начали предварительное расследование утечки на Balticconnector - РИА Новости, 10.10.2023
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18:55 10.10.2023 (обновлено: 18:57 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/balticconnector-1901855406.html
В Финляндии начали предварительное расследование утечки на Balticconnector
В Финляндии начали предварительное расследование утечки на Balticconnector - РИА Новости, 10.10.2023
В Финляндии начали предварительное расследование утечки на Balticconnector
Повреждение газопровода Balticconnector расследуется как вандализм с отягчающими обстоятельствами, заявил на пресс-брифинге во вторник представитель центральной РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T18:55
2023-10-10T18:57
в мире
финляндия
эстония
балтийское море
balticconnector
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Повреждение газопровода Balticconnector расследуется как вандализм с отягчающими обстоятельствами, заявил на пресс-брифинге во вторник представитель центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен. "Центральная криминальная полиция начала предварительное расследование по факту возможного умышленного повреждения газовой трубы. На данный момент одним из возможных преступлений является вандализм при отягчающих обстоятельствах", - сказал он. Однако он подчеркнул, что расследование находится на очень ранней стадии. Представитель полиции подчеркнул, что нет никаких признаков использования взрывчатки."Это не совсем обычный поступок… нет никаких признаков того, что при совершении преступления использовалась взрывчатка", - отметил он.В понедельник оператор Gasgrid Finland сообщил, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода" без дальнейших уточнений. Ранее в воскресенье Gasgrid заявила, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Balticconnector – газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше – 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.
https://ria.ru/20231010/balticconnector-1901813442.html
https://ria.ru/20231010/gazoprovod-1901811918.html
финляндия
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в мире, финляндия, эстония, балтийское море, balticconnector
В мире, Финляндия, Эстония, Балтийское море, Balticconnector
В Финляндии начали предварительное расследование утечки на Balticconnector

Полиция расследует повреждение газопровода Balticconnector как вандализм

© Фото : Elering ASУчасток газопровода Balticconnector
Участок газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : Elering AS
Участок газопровода Balticconnector
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Повреждение газопровода Balticconnector расследуется как вандализм с отягчающими обстоятельствами, заявил на пресс-брифинге во вторник представитель центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен.
«
"Центральная криминальная полиция начала предварительное расследование по факту возможного умышленного повреждения газовой трубы. На данный момент одним из возможных преступлений является вандализм при отягчающих обстоятельствах", - сказал он.
Однако он подчеркнул, что расследование находится на очень ранней стадии.
Представитель полиции подчеркнул, что нет никаких признаков использования взрывчатки.
Президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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«
"Это не совсем обычный поступок… нет никаких признаков того, что при совершении преступления использовалась взрывчатка", - отметил он.
В понедельник оператор Gasgrid Finland сообщил, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода" без дальнейших уточнений. Ранее в воскресенье Gasgrid заявила, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи.
Balticconnector – газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше – 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.
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В миреФинляндияЭстонияБалтийское мореBalticconnector
 
 
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