https://ria.ru/20231010/balticconnector-1901855406.html

В Финляндии начали предварительное расследование утечки на Balticconnector

В Финляндии начали предварительное расследование утечки на Balticconnector - РИА Новости, 10.10.2023

В Финляндии начали предварительное расследование утечки на Balticconnector

Повреждение газопровода Balticconnector расследуется как вандализм с отягчающими обстоятельствами, заявил на пресс-брифинге во вторник представитель центральной РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T18:55

2023-10-10T18:55

2023-10-10T18:57

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 окт — РИА Новости. Повреждение газопровода Balticconnector расследуется как вандализм с отягчающими обстоятельствами, заявил на пресс-брифинге во вторник представитель центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен. "Центральная криминальная полиция начала предварительное расследование по факту возможного умышленного повреждения газовой трубы. На данный момент одним из возможных преступлений является вандализм при отягчающих обстоятельствах", - сказал он. Однако он подчеркнул, что расследование находится на очень ранней стадии. Представитель полиции подчеркнул, что нет никаких признаков использования взрывчатки."Это не совсем обычный поступок… нет никаких признаков того, что при совершении преступления использовалась взрывчатка", - отметил он.В понедельник оператор Gasgrid Finland сообщил, что "есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода" без дальнейших уточнений. Ранее в воскресенье Gasgrid заявила, что в ночь на воскресенье был перекрыт подводный газопровод между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Balticconnector – газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше – 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность – до 2,6 миллиарда кубометров в год.

https://ria.ru/20231010/balticconnector-1901813442.html

https://ria.ru/20231010/gazoprovod-1901811918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, финляндия, эстония, балтийское море, balticconnector