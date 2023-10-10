https://ria.ru/20231010/avianosets-1901889874.html
Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря
Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря - РИА Новости, 10.10.2023
Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря
Американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой во вторник прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T23:44
2023-10-10T23:44
2023-10-10T23:49
средиземное море
сша
джеральд форд
в мире
израиль
вооруженные силы сша
военно-морские силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой во вторник прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM)."Авианосная ударная группа авианосца ВМС США "Джеральд Форд" прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы сдержать любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны", - говорится в обнародованном заявлении американских военных.Как отметил глава CENTCOM генерал Майкл Курилла, прибытие авианосца призвано послужить "мощным сигналом сдерживания на случай, если какая-либо из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться сложившейся ситуацией".
https://ria.ru/20231010/avianosets-1901859696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
средиземное море, сша, джеральд форд, в мире, израиль, вооруженные силы сша, военно-морские силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Средиземное море, США, Джеральд Форд, В мире, Израиль, Вооруженные силы США, Военно-морские силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря
Американский авианосец Джеральд Форд прибыл в восточную часть Средиземного моря