https://ria.ru/20231010/avianosets-1901889874.html

Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря

Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря - РИА Новости, 10.10.2023

Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря

Американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой во вторник прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T23:44

2023-10-10T23:44

2023-10-10T23:49

средиземное море

сша

джеральд форд

в мире

израиль

вооруженные силы сша

военно-морские силы сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой во вторник прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM)."Авианосная ударная группа авианосца ВМС США "Джеральд Форд" прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы сдержать любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны", - говорится в обнародованном заявлении американских военных.Как отметил глава CENTCOM генерал Майкл Курилла, прибытие авианосца призвано послужить "мощным сигналом сдерживания на случай, если какая-либо из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться сложившейся ситуацией".

https://ria.ru/20231010/avianosets-1901859696.html

средиземное море

сша

израиль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

средиземное море, сша, джеральд форд, в мире, израиль, вооруженные силы сша, военно-морские силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году