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Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря - РИА Новости, 10.10.2023
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23:44 10.10.2023 (обновлено: 23:49 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/avianosets-1901889874.html
Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря
Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря - РИА Новости, 10.10.2023
Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря
Американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой во вторник прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T23:44
2023-10-10T23:49
средиземное море
сша
джеральд форд
в мире
израиль
вооруженные силы сша
военно-морские силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой во вторник прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM)."Авианосная ударная группа авианосца ВМС США "Джеральд Форд" прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы сдержать любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны", - говорится в обнародованном заявлении американских военных.Как отметил глава CENTCOM генерал Майкл Курилла, прибытие авианосца призвано послужить "мощным сигналом сдерживания на случай, если какая-либо из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться сложившейся ситуацией".
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средиземное море
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средиземное море, сша, джеральд форд, в мире, израиль, вооруженные силы сша, военно-морские силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Средиземное море, США, Джеральд Форд, В мире, Израиль, Вооруженные силы США, Военно-морские силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американский авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря

Американский авианосец Джеральд Форд прибыл в восточную часть Средиземного моря

© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge LeoniАмериканский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой во вторник прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
"Авианосная ударная группа авианосца ВМС США "Джеральд Форд" прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы сдержать любого игрока, стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны", - говорится в обнародованном заявлении американских военных.
Как отметил глава CENTCOM генерал Майкл Курилла, прибытие авианосца призвано послужить "мощным сигналом сдерживания на случай, если какая-либо из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться сложившейся ситуацией".
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Отправка авианосца США в Израиль вызывает вопросы, заявил Эрдоган
Вчера, 19:19
 
Средиземное мореСШАДжеральд ФордВ миреИзраильВооруженные силы СШАВоенно-морские силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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