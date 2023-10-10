https://ria.ru/20231010/avianosets-1901882660.html

Белый дом назвал причины отправки авианосца на Ближний Восток

Белый дом назвал причины отправки авианосца на Ближний Восток - РИА Новости, 10.10.2023

Белый дом назвал причины отправки авианосца на Ближний Восток

Отправленный на Ближний Восток авианосец США должен удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля, заявил помощник американского президента по... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T22:08

2023-10-10T22:08

2023-10-10T22:15

в мире

израиль

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

ллойд остин

джейк салливан

хамас

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Отправленный на Ближний Восток авианосец США должен удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы отправляем туда авианосец не ради ХАМАС, а для того, что отправить ясное сообщение о сдерживании для третьих стран или негосударственных акторов, которые могут желать расширения эскалации", - сказал Салливан журналистам.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усиливают авиационные подразделения в регионе. В состав авианосной ударной группы помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 900.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/pomosch-1901881805.html

https://ria.ru/20231010/popytki-1901880388.html

https://ria.ru/20231010/amerikantsy-1901880915.html

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в мире, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, ллойд остин, джейк салливан, хамас, оон, министерство обороны сша, джеральд форд