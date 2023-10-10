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Российские военные продвинулись в Авдеевке - РИА Новости, 10.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 10.10.2023 (обновлено: 12:06 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/avdeevka-1901677877.html
Российские военные продвинулись в Авдеевке
Российские военные продвинулись в Авдеевке - РИА Новости, 10.10.2023
Российские военные продвинулись в Авдеевке
Российские военные за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:53
2023-10-10T12:06
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
россия
ян гагин
украина
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.&quot;Как минимум два укрепрайона противника уничтожены&quot;, — сказал он.Гагин добавил, что только за прошедшие сутки противник потерял до ста человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военные поразили до 20 единиц техники ВСУ.По его словам, сейчас продолжаются артиллерийские удары по украинским позициям в городе.В конце сентября Пушилин сообщал об улучшении российских позиций на Авдеевском направлении и расширении серой зоны в городе.Авдеевка — северный пригород Донецка, за последние семь лет превращенный украинскими силовиками в мощный укрепрайон. С территории города ВСУ обстреливают мирные кварталы столицы ДНР.
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897434257.html
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авдеевка, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, россия, ян гагин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Ян Гагин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные продвинулись в Авдеевке

Гагин: ВС России уничтожили два укрепрайона ВСУ в Авдеевке и продвинулись вперед

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБойцы отряда специального назначения ВС маскируют 152-миллиметровую пушку-гаубицу
Бойцы отряда специального назначения ВС маскируют 152-миллиметровую пушку-гаубицу - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Бойцы отряда специального назначения ВС маскируют 152-миллиметровую пушку-гаубицу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«

"Как минимум два укрепрайона противника уничтожены", — сказал он.

Гагин добавил, что только за прошедшие сутки противник потерял до ста человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военные поразили до 20 единиц техники ВСУ.
По его словам, сейчас продолжаются артиллерийские удары по украинским позициям в городе.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
В конце сентября Пушилин сообщал об улучшении российских позиций на Авдеевском направлении и расширении серой зоны в городе.
Авдеевка — северный пригород Донецка, за последние семь лет превращенный украинскими силовиками в мощный укрепрайон. С территории города ВСУ обстреливают мирные кварталы столицы ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВооруженные силы РФБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияЯн ГагинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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