https://ria.ru/20231010/avdeevka-1901677877.html

Российские военные продвинулись в Авдеевке

Российские военные продвинулись в Авдеевке - РИА Новости, 10.10.2023

Российские военные продвинулись в Авдеевке

Российские военные за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:53

2023-10-10T10:53

2023-10-10T12:06

специальная военная операция на украине

авдеевка

вооруженные силы рф

безопасность

донецкая народная республика

россия

ян гагин

украина

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские военные за минувшие сутки продвинулись в Авдеевке, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."Как минимум два укрепрайона противника уничтожены", — сказал он.Гагин добавил, что только за прошедшие сутки противник потерял до ста человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военные поразили до 20 единиц техники ВСУ.По его словам, сейчас продолжаются артиллерийские удары по украинским позициям в городе.В конце сентября Пушилин сообщал об улучшении российских позиций на Авдеевском направлении и расширении серой зоны в городе.Авдеевка — северный пригород Донецка, за последние семь лет превращенный украинскими силовиками в мощный укрепрайон. С территории города ВСУ обстреливают мирные кварталы столицы ДНР.

https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897434257.html

авдеевка

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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