https://ria.ru/20231010/ataka-1901888350.html

У США не было предупреждений о готовящейся атаке ХАМАС, заявил Белый дом

У США не было предупреждений о готовящейся атаке ХАМАС, заявил Белый дом - РИА Новости, 10.10.2023

У США не было предупреждений о готовящейся атаке ХАМАС, заявил Белый дом

У США не было никакой дополнительной информации о возможной атаке ХАМАС на Израиль, кроме той, что и так имелась у израильских властей, заявил советник... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T23:24

2023-10-10T23:24

2023-10-10T23:24

в мире

сша

израиль

палестина

джейк салливан

биньямин нетаньяху

сергей лавров

хамас

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. У США не было никакой дополнительной информации о возможной атаке ХАМАС на Израиль, кроме той, что и так имелась у израильских властей, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы не видели ничего больше, чем израильтяне, что предполагало бы планирование атаки такого рода", - сообщил он на брифинге. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 900. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

https://ria.ru/20231010/sredstva-1901879586.html

сша

израиль

палестина

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, палестина, джейк салливан, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году