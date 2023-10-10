https://ria.ru/20231010/ashkelon-1901824913.html
В Ашкелоне прозвучали сирены воздушной тревоги
В Ашкелоне прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 10.10.2023
В Ашкелоне прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, в третий раз во вторник звучат в Ашкелоне на юге Израиля и прилегающих к сектору Газа районах, сообщила Армия... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T17:05
2023-10-10T17:05
2023-10-10T17:51
ашкелон
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, в третий раз во вторник звучат в Ашкелоне на юге Израиля и прилегающих к сектору Газа районах, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале.Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) угрожали нанести ракетные удары по израильскому городу Ашкелон в 17.00, а также призывали население эвакуироваться."Сирены прозвучали в Ашкелоне и прилегающих к сектору Газа районах", - говорится в сообщении армии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США.Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ашкелон, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ашкелон, Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Ашкелоне прозвучали сирены воздушной тревоги
В Ашкелоне третий раз прозвучали сирены воздушной тревоги
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, в третий раз во вторник звучат в Ашкелоне на юге Израиля и прилегающих к сектору Газа районах, сообщила Армия обороны Израиля в Telegram-канале
.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС
) угрожали нанести ракетные удары по израильскому городу Ашкелон в 17.00, а также призывали население эвакуироваться.
"Сирены прозвучали в Ашкелоне и прилегающих к сектору Газа районах", - говорится в сообщении армии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США
.
Израиль получил последнее предупреждение
Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 788.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.