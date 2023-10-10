https://ria.ru/20231010/as-sudani-1901666483.html
Премьер Ирака ас-Судани прибыл в Москву
Премьер Ирака ас-Судани прибыл в Москву - РИА Новости, 10.10.2023
Премьер Ирака ас-Судани прибыл в Москву
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает во вторник... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T09:49
2023-10-10T09:49
2023-10-10T10:27
россия
москва
ирак
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901673402_0:228:3138:1993_1920x0_80_0_0_942ae78b38374f34d8a41236c7a96bf9.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает во вторник корреспондент РИА Новости.Самолет с главой кабмина Ирака приземлился в международном аэропорту "Внуково-2" около 9.45 утра.У трапа выстроился почетный караул. Военный оркестр сыграл гимны двух стран. На встрече премьер-министра присутствовал замглавы МИД России Михаил Богданов.Премьеру Ирака предоставлен автомобиль марки Aurus, а также мотосопровождение.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе переговоров в Москве во вторник обсудят безопасность в регионе, а также вопросы энергетики и логистики.Как ожидается, Путин и ас-Судани проведут переговоры, а также пообщаются в формате рабочего завтрака, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Политики встретятся вновь 11 октября, они примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.Путин ожидает, что визит иракского политика будет "очень продуктивным и является своевременным". Во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ рассказал, что Россия на протяжении многих десятилетий поддерживает близкие и доверительные отношения с Ираком. Москва стремится к тому, чтобы в Ираке наступила стабильность, на основе которой будут развиваться экономика и социальная сфера.Встреча президента РФ и иракского премьера состоится на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Ситуация является предметом озабоченности для Кремля, сообщил ранее журналистам Песков. По его словам, конфликт необходимо как можно скорее выводить в мирное русло, продолжение витка насилия чревато дальнейшей эскалацией, что опасно для региона.Пока Москва фиксирует, что ситуация в Израиле развивается по пути эскалации, более того, велик риск вовлечения в него третьих сил. Чтобы "сбить эскалацию", сторонам очень важно, как можно скорее нащупать пути перехода к некоему переговорному процессу, отмечал Песков.Ас-Судани, как стало известно 8 октября, провел серию контактов с руководством арабских стран по ситуации в Палестине и поиску путей ее деэскалации. Позиция арабских стран заключается в поддержке палестинского дела и законных прав палестинского народа, сообщал РИА Новости пресс-секретарь иракского премьера Хишам ар-Рукаби.
https://ria.ru/20231010/otnosheniya-1901588038.html
https://ria.ru/20230923/podderzhka-1898151493.html
россия
москва
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901673402_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_25f170a6b63283f433a2b452f1aaf047.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, ирак, владимир путин
Россия, Москва, Ирак, Владимир Путин
Премьер Ирака ас-Судани прибыл в Москву
Премьер Ирака ас-Судани прибыл в Москву на переговоры с Путиным
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает во вторник корреспондент РИА Новости.
Самолет с главой кабмина Ирака приземлился в международном аэропорту "Внуково-2" около 9.45 утра.
У трапа выстроился почетный караул. Военный оркестр сыграл гимны двух стран. На встрече премьер-министра присутствовал замглавы МИД России Михаил Богданов
.
Премьеру Ирака предоставлен автомобиль марки Aurus, а также мотосопровождение.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе переговоров в Москве во вторник обсудят безопасность в регионе, а также вопросы энергетики и логистики.
Межгосударственные отношения России и Ирака
Как ожидается, Путин и ас-Судани проведут переговоры, а также пообщаются в формате рабочего завтрака, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
. Политики встретятся вновь 11 октября, они примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.
Путин ожидает, что визит иракского политика будет "очень продуктивным и является своевременным". Во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ рассказал, что Россия на протяжении многих десятилетий поддерживает близкие и доверительные отношения с Ираком. Москва стремится к тому, чтобы в Ираке наступила стабильность, на основе которой будут развиваться экономика и социальная сфера.
Встреча президента РФ и иракского премьера состоится на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Ситуация является предметом озабоченности для Кремля, сообщил ранее журналистам Песков. По его словам, конфликт необходимо как можно скорее выводить в мирное русло, продолжение витка насилия чревато дальнейшей эскалацией, что опасно для региона.
Пока Москва фиксирует, что ситуация в Израиле
развивается по пути эскалации, более того, велик риск вовлечения в него третьих сил. Чтобы "сбить эскалацию", сторонам очень важно, как можно скорее нащупать пути перехода к некоему переговорному процессу, отмечал Песков.
Ас-Судани, как стало известно 8 октября, провел серию контактов с руководством арабских стран по ситуации в Палестине
и поиску путей ее деэскалации. Позиция арабских стран заключается в поддержке палестинского дела и законных прав палестинского народа, сообщал РИА Новости пресс-секретарь иракского премьера Хишам ар-Рукаби.
МИД России выразил поддержку усилиям Ирака в сфере обеспечения безопасности