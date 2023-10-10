https://ria.ru/20231010/as-sudani-1901666483.html

Премьер Ирака ас-Судани прибыл в Москву

Премьер Ирака ас-Судани прибыл в Москву - РИА Новости, 10.10.2023

Премьер Ирака ас-Судани прибыл в Москву

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает во вторник... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T09:49

2023-10-10T09:49

2023-10-10T10:27

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владимир путин

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает во вторник корреспондент РИА Новости.Самолет с главой кабмина Ирака приземлился в международном аэропорту "Внуково-2" около 9.45 утра.У трапа выстроился почетный караул. Военный оркестр сыграл гимны двух стран. На встрече премьер-министра присутствовал замглавы МИД России Михаил Богданов.Премьеру Ирака предоставлен автомобиль марки Aurus, а также мотосопровождение.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе переговоров в Москве во вторник обсудят безопасность в регионе, а также вопросы энергетики и логистики.Как ожидается, Путин и ас-Судани проведут переговоры, а также пообщаются в формате рабочего завтрака, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Политики встретятся вновь 11 октября, они примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.Путин ожидает, что визит иракского политика будет "очень продуктивным и является своевременным". Во время выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ рассказал, что Россия на протяжении многих десятилетий поддерживает близкие и доверительные отношения с Ираком. Москва стремится к тому, чтобы в Ираке наступила стабильность, на основе которой будут развиваться экономика и социальная сфера.Встреча президента РФ и иракского премьера состоится на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Ситуация является предметом озабоченности для Кремля, сообщил ранее журналистам Песков. По его словам, конфликт необходимо как можно скорее выводить в мирное русло, продолжение витка насилия чревато дальнейшей эскалацией, что опасно для региона.Пока Москва фиксирует, что ситуация в Израиле развивается по пути эскалации, более того, велик риск вовлечения в него третьих сил. Чтобы "сбить эскалацию", сторонам очень важно, как можно скорее нащупать пути перехода к некоему переговорному процессу, отмечал Песков.Ас-Судани, как стало известно 8 октября, провел серию контактов с руководством арабских стран по ситуации в Палестине и поиску путей ее деэскалации. Позиция арабских стран заключается в поддержке палестинского дела и законных прав палестинского народа, сообщал РИА Новости пресс-секретарь иракского премьера Хишам ар-Рукаби.

https://ria.ru/20231010/otnosheniya-1901588038.html

https://ria.ru/20230923/podderzhka-1898151493.html

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Влада Копылова

россия, москва, ирак, владимир путин