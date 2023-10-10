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Минфин продолжит диалог с Минздравом о легализации онлайн-продаж алкоголя - РИА Новости, 10.10.2023
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10:25 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/alkogol-1901673248.html
Минфин продолжит диалог с Минздравом о легализации онлайн-продаж алкоголя
Минфин продолжит диалог с Минздравом о легализации онлайн-продаж алкоголя - РИА Новости, 10.10.2023
Минфин продолжит диалог с Минздравом о легализации онлайн-продаж алкоголя
Минфин РФ продолжит диалог с Минздравом о легализации онлайн-продаж алкоголя, дискуссия будет непростой, заявил министр финансов Антон Силуанов телеканалу... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T10:25
2023-10-10T10:25
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минфин РФ продолжит диалог с Минздравом о легализации онлайн-продаж алкоголя, дискуссия будет непростой, заявил министр финансов Антон Силуанов телеканалу "Россия 24". "Позиция Минздрава заключается в том, что алкоголь вреден для человека. Я не буду обсуждать эту мысль. Но если ее продолжать, то тогда нужно запретить полностью торговлю алкоголем. Вопрос механизма получения, покупки алкоголя, будь то в магазине или в интернете – вот в чем стоит вопрос. Не то, что вреден он или не вреден, это пусть разбираются медики", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде, комментируя вопрос о том, сможет ли Минфин договориться с Минздравом по этому вопросу. "Это будет непросто. Но такая дискуссия, я думаю, что будет продолжена", - подчеркнул он. Министр также добавил, что "наша задача заключается в том, чтобы сделать для наших граждан удобным приобретение тех или иных товаров, будь то в магазине или в интернете".
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россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Минфин продолжит диалог с Минздравом о легализации онлайн-продаж алкоголя

Силуанов предсказал непростой диалог с Минздравом об онлайн-продажах алкоголя

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минфин РФ продолжит диалог с Минздравом о легализации онлайн-продаж алкоголя, дискуссия будет непростой, заявил министр финансов Антон Силуанов телеканалу "Россия 24".
"Позиция Минздрава заключается в том, что алкоголь вреден для человека. Я не буду обсуждать эту мысль. Но если ее продолжать, то тогда нужно запретить полностью торговлю алкоголем. Вопрос механизма получения, покупки алкоголя, будь то в магазине или в интернете – вот в чем стоит вопрос. Не то, что вреден он или не вреден, это пусть разбираются медики", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде, комментируя вопрос о том, сможет ли Минфин договориться с Минздравом по этому вопросу.
"Это будет непросто. Но такая дискуссия, я думаю, что будет продолжена", - подчеркнул он.
Министр также добавил, что "наша задача заключается в том, чтобы сделать для наших граждан удобным приобретение тех или иных товаров, будь то в магазине или в интернете".
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РоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
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