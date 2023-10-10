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Байден назвал атаки ХАМАС на Израиль "актом терроризма" - РИА Новости, 10.10.2023
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21:34 10.10.2023 (обновлено: 21:59 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/akt-1901879124.html
Байден назвал атаки ХАМАС на Израиль "актом терроризма"
Байден назвал атаки ХАМАС на Израиль "актом терроризма" - РИА Новости, 10.10.2023
Байден назвал атаки ХАМАС на Израиль "актом терроризма"
Президент США Джо Байден назвал атаки ХАМАС на Израиль "актом терроризма", и заявил, что у израильской стороны "есть полное право" ответить на них. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T21:34
2023-10-10T21:59
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
палестина
сергей лавров
биньямин нетаньяху
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал атаки ХАМАС на Израиль "актом терроризма", и заявил, что у израильской стороны "есть полное право" ответить на них."Это терроризм", - сказал Байден в ходе специального обращения в связи с последними событиями на Ближнем Востоке."Мы поддерживаем Израиль. Мы позаботимся о том, чтобы у Израиля было все необходимое для того, чтобы позаботиться о своих гражданах, защитить себя и ответить на это нападение. Терроризму нет оправдания", - добавил он.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231009/rech-1901619667.html
https://ria.ru/20231009/gaza-1901475700.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, палестина, сергей лавров, биньямин нетаньяху, джо байден, оон
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Палестина, Сергей Лавров, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ООН
Байден назвал атаки ХАМАС на Израиль "актом терроризма"

Байден: атаки ХАМАС на Израиль — это "акт терроризма"

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал атаки ХАМАС на Израиль "актом терроризма", и заявил, что у израильской стороны "есть полное право" ответить на них.
«
"Это терроризм", - сказал Байден в ходе специального обращения в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Президент Колумбии сравнил слова министра обороны Израиля с речами нацистов
9 октября, 21:25
«
"Мы поддерживаем Израиль. Мы позаботимся о том, чтобы у Израиля было все необходимое для того, чтобы позаботиться о своих гражданах, защитить себя и ответить на это нападение. Терроризму нет оправдания", - добавил он.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия израильских ударов в Газе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа
9 октября, 12:38
 
В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАПалестинаСергей ЛавровБиньямин НетаньяхуДжо БайденООН
 
 
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