https://ria.ru/20231010/akkuyu-1901759912.html

На АЭС "Аккую" установили одну из ключевых систем безопасности

На АЭС "Аккую" установили одну из ключевых систем безопасности - РИА Новости, 10.10.2023

На АЭС "Аккую" установили одну из ключевых систем безопасности

На четвертый энергоблок строящейся в Турции АЭС "Аккую" установлена одна из ключевых систем безопасности — так называемая ловушка расплава, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T13:57

2023-10-10T13:57

2023-10-10T14:34

в мире

турция

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аккую нуклеар

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СТАМБУЛ, 10 окт – РИА Новости. На четвертый энергоблок строящейся в Турции АЭС "Аккую" установлена одна из ключевых систем безопасности — так называемая ловушка расплава, сообщили РИА Новости в пресс-службе проектной компании "Аккую Нуклеар". "На Блоке №4 АЭС "Аккую" установлено в проектное положение устройство локализации расплава (УЛР, "ловушка расплава"). Это важный этап строительных работ на энергоблоке, после которого становится возможным дальнейшее сооружение шахты реактора", — отметили там.Разработанная российскими учеными система способна удерживать расплав ядерного топлива неограниченное количество времени, не давая радиоактивности выйти за пределы корпуса ловушки и попасть в окружающую среду. "Мы крупнейшая атомная стройка в мире, на которой сооружаются четыре энергоблока одновременно с применением современных технологий. Устройство локализации расплава — это уникальная технологическая разработка, которая обеспечивает безопасность для окружающей среды и человека при любых сценариях работы АЭС", — привела пресс-служба слова директора строящейся АЭС Сергея Буцких. Как заявил 5 октября министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, Анкара рассчитывает, что первый блок строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электричество 29 октября 2024 года. Строительство объекта стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год. АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

https://ria.ru/20230904/akkuyu-1894065396.html

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аккую нуклеар