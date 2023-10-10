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На АЭС "Аккую" установили одну из ключевых систем безопасности - РИА Новости, 10.10.2023
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13:57 10.10.2023 (обновлено: 14:34 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/akkuyu-1901759912.html
На АЭС "Аккую" установили одну из ключевых систем безопасности
На АЭС "Аккую" установили одну из ключевых систем безопасности - РИА Новости, 10.10.2023
На АЭС "Аккую" установили одну из ключевых систем безопасности
На четвертый энергоблок строящейся в Турции АЭС "Аккую" установлена одна из ключевых систем безопасности — так называемая ловушка расплава, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T13:57
2023-10-10T14:34
в мире
турция
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аккую нуклеар
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СТАМБУЛ, 10 окт – РИА Новости. На четвертый энергоблок строящейся в Турции АЭС "Аккую" установлена одна из ключевых систем безопасности — так называемая ловушка расплава, сообщили РИА Новости в пресс-службе проектной компании "Аккую Нуклеар". "На Блоке №4 АЭС "Аккую" установлено в проектное положение устройство локализации расплава (УЛР, "ловушка расплава"). Это важный этап строительных работ на энергоблоке, после которого становится возможным дальнейшее сооружение шахты реактора", — отметили там.Разработанная российскими учеными система способна удерживать расплав ядерного топлива неограниченное количество времени, не давая радиоактивности выйти за пределы корпуса ловушки и попасть в окружающую среду. "Мы крупнейшая атомная стройка в мире, на которой сооружаются четыре энергоблока одновременно с применением современных технологий. Устройство локализации расплава — это уникальная технологическая разработка, которая обеспечивает безопасность для окружающей среды и человека при любых сценариях работы АЭС", — привела пресс-служба слова директора строящейся АЭС Сергея Буцких. Как заявил 5 октября министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, Анкара рассчитывает, что первый блок строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электричество 29 октября 2024 года. Строительство объекта стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год. АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
https://ria.ru/20230904/akkuyu-1894065396.html
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
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в мире, турция, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аккую нуклеар
В мире, Турция, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Аккую Нуклеар
На АЭС "Аккую" установили одну из ключевых систем безопасности

На энергоблоке 4 АЭС "Аккую" установили одну из ключевых систем безопасности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочие на строительстве атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар
Рабочие на строительстве атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочие на строительстве атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 10 окт – РИА Новости. На четвертый энергоблок строящейся в Турции АЭС "Аккую" установлена одна из ключевых систем безопасности — так называемая ловушка расплава, сообщили РИА Новости в пресс-службе проектной компании "Аккую Нуклеар".
"На Блоке №4 АЭС "Аккую" установлено в проектное положение устройство локализации расплава (УЛР, "ловушка расплава"). Это важный этап строительных работ на энергоблоке, после которого становится возможным дальнейшее сооружение шахты реактора", — отметили там.
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Разработанная российскими учеными система способна удерживать расплав ядерного топлива неограниченное количество времени, не давая радиоактивности выйти за пределы корпуса ловушки и попасть в окружающую среду.
«
"Мы крупнейшая атомная стройка в мире, на которой сооружаются четыре энергоблока одновременно с применением современных технологий. Устройство локализации расплава — это уникальная технологическая разработка, которая обеспечивает безопасность для окружающей среды и человека при любых сценариях работы АЭС", — привела пресс-служба слова директора строящейся АЭС Сергея Буцких.
Как заявил 5 октября министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, Анкара рассчитывает, что первый блок строящейся "Росатомом" АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электричество 29 октября 2024 года.
Строительство объекта стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год.
АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
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В миреТурцияАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Аккую Нуклеар
 
 
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