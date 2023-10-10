https://ria.ru/20231010/aeroekspress-1901730571.html
"Аэроэкспресс" в Шереметьево в выходные изменит расписание
"Аэроэкспресс" в Шереметьево в выходные изменит расписание - РИА Новости, 10.10.2023
"Аэроэкспресс" в Шереметьево в выходные изменит расписание
"Аэроэкспресс" в выходные дни 14-15 и 28-29 октября отменит значительную часть рейсов поездов в столичный аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за работ на... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T14:59
2023-10-10T14:59
2023-10-10T14:59
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Аэроэкспресс" в выходные дни 14-15 и 28-29 октября отменит значительную часть рейсов поездов в столичный аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за работ на железной дороге, сообщила компания. "14-15 и 28-29 октября в связи с проведением плановых работ на железной дороге будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в/из аэропорта "Шереметьево", значительная часть рейсов будет отменена", - говорится в сообщении. Так, 14-15, 28-29 октября в аэропорт проследуют поезда отправлением с Белорусского вокзала в 5:36, 9:36, 16:06, 17:06, 20:36 и 21:06, а также рейсы с Савеловского вокзала в 12:12 и 13:12. Из аэропорта "Шереметьево" (терминалы В, С) - в 10:44 и 12:14 до Савеловского вокзала, а в 8:14, 14:14, 19:14, 21:44 и 22:14 будут следовать по обычному маршруту. Остальных рейсов в указанные даты не будет. Компания напоминает, что 21-22 октября аэроэкспрессы из аэропорта "Шереметьево" отправлением в период с 9:14 до 13:44 включительно будут следовать до Савеловского вокзала. Рейсы в сторону аэропорта в период после 11:06 до 16:30 будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. "Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Также курсируют экспресс-автобусы компании между метро "Ховрино" и Северным терминальным комплексом "Шереметьево".
https://ria.ru/20231001/aeroporty-1899552909.html
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"Аэроэкспресс" в Шереметьево в выходные изменит расписание
"Аэроэкспресс" в выходные октября отменит большую часть рейсов в Шереметьево
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. "Аэроэкспресс" в выходные дни 14-15 и 28-29 октября отменит значительную часть рейсов поездов в столичный аэропорт "Шереметьево" и обратно из-за работ на железной дороге, сообщила компания.
"14-15 и 28-29 октября в связи с проведением плановых работ на железной дороге будет изменен график движения поездов "Аэроэкспресс" в/из аэропорта "Шереметьево", значительная часть рейсов будет отменена", - говорится в сообщении.
Так, 14-15, 28-29 октября в аэропорт проследуют поезда отправлением с Белорусского вокзала в 5:36, 9:36, 16:06, 17:06, 20:36 и 21:06, а также рейсы с Савеловского вокзала в 12:12 и 13:12. Из аэропорта "Шереметьево" (терминалы В, С) - в 10:44 и 12:14 до Савеловского вокзала, а в 8:14, 14:14, 19:14, 21:44 и 22:14 будут следовать по обычному маршруту. Остальных рейсов в указанные даты не будет.
Компания напоминает, что 21-22 октября аэроэкспрессы из аэропорта "Шереметьево" отправлением в период с 9:14 до 13:44 включительно будут следовать до Савеловского вокзала. Рейсы в сторону аэропорта в период после 11:06 до 16:30 будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово
" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Также курсируют экспресс-автобусы компании между метро "Ховрино" и Северным терминальным комплексом "Шереметьево".
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