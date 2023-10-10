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В Кремле прокомментировали предстоящий визит Аббаса в Россию

В Кремле прокомментировали предстоящий визит Аббаса в Россию - РИА Новости, 10.10.2023

В Кремле прокомментировали предстоящий визит Аббаса в Россию

Визит главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса в Россию был спланирован заранее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:12

2023-10-10T12:12

2023-10-10T12:24

россия

махмуд аббас

дмитрий песков

политика

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Визит главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса в Россию был спланирован заранее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Заранее планировался", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, есть ли даты визита Махмуда Аббаса в РФ и насколько он неожиданный. Пресс-секретарь президента уточнил, что информация о визите Аббаса в Россию будет тогда, когда все "уже будет окончательно определенно". "Нет, пока дат нет. Точные сроки могут быть согласованы по дипломатическим каналам. Пока нам нечего сказать на этот счет", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, есть ли точные даты визита Махмуда Аббаса в Россию.Пресс-секретарь президента также добавил, что Россия продолжает свои контакты с палестинцами.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

россия

палестина

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Кирилл Волков

россия, махмуд аббас, дмитрий песков, политика, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году