https://ria.ru/20231010/abbas-1901715206.html
В Кремле прокомментировали предстоящий визит Аббаса в Россию
В Кремле прокомментировали предстоящий визит Аббаса в Россию - РИА Новости, 10.10.2023
В Кремле прокомментировали предстоящий визит Аббаса в Россию
Визит главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса в Россию был спланирован заранее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:12
2023-10-10T12:12
2023-10-10T12:24
россия
махмуд аббас
дмитрий песков
политика
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:131:2934:1781_1920x0_80_0_0_e9085405fa84b4239b5f870ec0c2f908.jpg
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Визит главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса в Россию был спланирован заранее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Заранее планировался", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, есть ли даты визита Махмуда Аббаса в РФ и насколько он неожиданный. Пресс-секретарь президента уточнил, что информация о визите Аббаса в Россию будет тогда, когда все "уже будет окончательно определенно". "Нет, пока дат нет. Точные сроки могут быть согласованы по дипломатическим каналам. Пока нам нечего сказать на этот счет", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, есть ли точные даты визита Махмуда Аббаса в Россию.Пресс-секретарь президента также добавил, что Россия продолжает свои контакты с палестинцами.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
россия
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155045/82/1550458286_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c7c76ce414019b15e5c0c2fea6154b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, махмуд аббас, дмитрий песков, политика, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Махмуд Аббас, Дмитрий Песков, Политика, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Кремле прокомментировали предстоящий визит Аббаса в Россию
Песков: визит Аббаса в Россию планировался заранее, его точных дат пока нет
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Визит главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса в Россию был спланирован заранее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Заранее планировался", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, есть ли даты визита Махмуда Аббаса в РФ и насколько он неожиданный.
Пресс-секретарь президента уточнил, что информация о визите Аббаса в Россию будет тогда, когда все "уже будет окончательно определенно". "Нет, пока дат нет. Точные сроки могут быть согласованы по дипломатическим каналам. Пока нам нечего сказать на этот счет", - сказал Песков на вопрос журналистов о том, есть ли точные даты визита Махмуда Аббаса в Россию.
Пресс-секретарь президента также добавил, что Россия продолжает свои контакты с палестинцами.
Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам