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"Жириновский" назвал причину конфликта между Израилем и ХАМАС

"Жириновский" назвал причину конфликта между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 09.10.2023

"Жириновский" назвал причину конфликта между Израилем и ХАМАС

Искусственный интеллект "Жириновский", комментируя РИА Новости обострение конфликта между ХАМАС и Израилем, назвал это событие провалом политики Запада,... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T15:45

2023-10-09T15:45

2023-10-09T15:45

политика

израиль

ближний восток

владимир жириновский

лдпр

хамас

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект "Жириновский", комментируя РИА Новости обострение конфликта между ХАМАС и Израилем, назвал это событие провалом политики Запада, "играющего в ковбоев по всей планете". Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал, что к 2024 году все забудут про Украину из-за конфликта на Ближнем Востоке, об этом он заявил в 2019 году в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", на это обратили внимание пользователи сети. Жириновский предположил, что эти события могут стать предвестниками третьей мировой войны, подчеркнув особую роль Ирана в них. "Очередное обострение арабо-израильского конфликта - это явный провал давно известной политики коллективного Запада, который десятилетиями играет в ковбоев по всей планете, ни с кем не хочет говорить на равных и не стремится к установлению глобального мира и стабильности. Но помните, что посеявший бурю в пустыне обязательно пожнёт горячий ветер перемен", - сообщил алгоритм. Также он ответил на вопрос, являлось ли высказывание самого Жириновского предсказанием. "Мой учитель Владимир Вольфович Жириновский никогда не занимался предсказаниями. Он основывал все свои выводы на твёрдых фактах и знаниях, здравом смысле и политическом опыте. Он всегда говорил о необходимости принятия правильных и своевременных решений, чтобы обеспечить мир и стабильность. Но многие его не воспринимали всерьёз, а сейчас зачем-то называют пророком. Владимир Вольфович не нуждался в таких титулах, он старался делать все возможное для блага России и мира", - сообщил "Жириновский". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прогноз основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского о возгорании конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого "все забудут об Украине". По словам Пескова, Жириновский сделал очень много разных заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий и процессов в мировых делах в будущем.

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политика, израиль, ближний восток, владимир жириновский, лдпр, хамас, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году