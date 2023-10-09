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Небензя: на Украине будут уничтожены зернохранилища, где находится оружие - РИА Новости, 09.10.2023
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19:38 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/zernokhranilischa-1901601349.html
Небензя: на Украине будут уничтожены зернохранилища, где находится оружие
Небензя: на Украине будут уничтожены зернохранилища, где находится оружие - РИА Новости, 09.10.2023
Небензя: на Украине будут уничтожены зернохранилища, где находится оружие
Россия будет уничтожать зернохранилища и портовую инфраструктуру Украины, если там будут располагаться военная техника и боеприпасы, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T19:38
2023-10-09T19:38
в мире
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россия
василий небензя
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ООН, 9 окт – РИА Новости. Россия будет уничтожать зернохранилища и портовую инфраструктуру Украины, если там будут располагаться военная техника и боеприпасы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будет и она", - сказал Небензя. Он отметил, что если киевский режим концентрирует в каком-то месте военнослужащих, оно становится законной целью для удара, "в том числе с точки зрения международного гуманитарного права". "А вот расположение в жилых кварталах тяжелой техники и средств ПВО является его грубейшим нарушениям и приводит к трагедиям", - указал он. "Вновь подчеркиваем, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам, не целится в мирных жителей. Наше высокоточное оружие применяется исключительно для уничтожения военного потенциала режима Зеленского и объектов, к нему относящихся", - заявил постпред.
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в мире, украина, россия, василий небензя, оон
В мире, Украина, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя: на Украине будут уничтожены зернохранилища, где находится оружие

Небензя: Россия уничтожит зернохранилища на Украине, если там будет вооружение

© РИА Новости / Александр Щербак/POOLПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Александр Щербак/POOL
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 9 окт – РИА Новости. Россия будет уничтожать зернохранилища и портовую инфраструктуру Украины, если там будут располагаться военная техника и боеприпасы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будет и она", - сказал Небензя.
Он отметил, что если киевский режим концентрирует в каком-то месте военнослужащих, оно становится законной целью для удара, "в том числе с точки зрения международного гуманитарного права".
«
"А вот расположение в жилых кварталах тяжелой техники и средств ПВО является его грубейшим нарушениям и приводит к трагедиям", - указал он.
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«
"Вновь подчеркиваем, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам, не целится в мирных жителей. Наше высокоточное оружие применяется исключительно для уничтожения военного потенциала режима Зеленского и объектов, к нему относящихся", - заявил постпред.
 
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