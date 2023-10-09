https://ria.ru/20231009/zernokhranilischa-1901601349.html

Небензя: на Украине будут уничтожены зернохранилища, где находится оружие

Небензя: на Украине будут уничтожены зернохранилища, где находится оружие - РИА Новости, 09.10.2023

Небензя: на Украине будут уничтожены зернохранилища, где находится оружие

Россия будет уничтожать зернохранилища и портовую инфраструктуру Украины, если там будут располагаться военная техника и боеприпасы, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T19:38

2023-10-09T19:38

2023-10-09T19:38

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украина

россия

василий небензя

оон

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ООН, 9 окт – РИА Новости. Россия будет уничтожать зернохранилища и портовую инфраструктуру Украины, если там будут располагаться военная техника и боеприпасы, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будет и она", - сказал Небензя. Он отметил, что если киевский режим концентрирует в каком-то месте военнослужащих, оно становится законной целью для удара, "в том числе с точки зрения международного гуманитарного права". "А вот расположение в жилых кварталах тяжелой техники и средств ПВО является его грубейшим нарушениям и приводит к трагедиям", - указал он. "Вновь подчеркиваем, что Россия не наносит ударов по гражданским объектам, не целится в мирных жителей. Наше высокоточное оружие применяется исключительно для уничтожения военного потенциала режима Зеленского и объектов, к нему относящихся", - заявил постпред.

https://ria.ru/20231008/vsu-1901265210.html

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, василий небензя, оон