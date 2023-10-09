https://ria.ru/20231009/zelenskiy-1901390151.html
В Индии предупредили об опасном шаге Зеленского
В Индии предупредили об опасном шаге Зеленского - РИА Новости, 09.10.2023
В Индии предупредили об опасном шаге Зеленского
После окончательного провала украинского контрнаступления и последующего урезания западной помощи Владимир Зеленский может спровоцировать утечку радиации, такое РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T06:27
2023-10-09T06:27
2023-10-09T06:27
специальная военная операция на украине
в мире
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владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. После окончательного провала украинского контрнаступления и последующего урезания западной помощи Владимир Зеленский может спровоцировать утечку радиации, такое мнение высказывается в статье индийской газеты Tribune India."Киевское правительство может спровоцировать фатальные утечки радиации на своих собственных ядерных объектах и обвинить в этом Россию в потенциальной эскалации военных действий", — говорится в публикации.В статье отмечается, что тщательно культивируемый в СМИ миф о том, что украинские вооруженные силы, движимые "патриотизмом", находятся в шаге от того, чтобы нанести серьезное поражение России, был полностью разоблачен.Провал контрнаступления, а также разочарование Запада, которое может проявится в возможном прекращении военной поддержки со стороны США и Словакии, делают Зеленского "очень опасным человеком", говорится в материале."Он может оказаться похожим на пресловутого раненого тигра", — отмечается в статье.Вооруженные силы Украины уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.
https://ria.ru/20231009/zhirinovskiy-1901388253.html
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В Индии предупредили об опасном шаге Зеленского
Tribune India: Зеленский может устроить утечку радиации из-за урезания помощи