https://ria.ru/20231009/zelenskiy-1901390151.html

В Индии предупредили об опасном шаге Зеленского

В Индии предупредили об опасном шаге Зеленского - РИА Новости, 09.10.2023

В Индии предупредили об опасном шаге Зеленского

После окончательного провала украинского контрнаступления и последующего урезания западной помощи Владимир Зеленский может спровоцировать утечку радиации, такое РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T06:27

2023-10-09T06:27

2023-10-09T06:27

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. После окончательного провала украинского контрнаступления и последующего урезания западной помощи Владимир Зеленский может спровоцировать утечку радиации, такое мнение высказывается в статье индийской газеты Tribune India."Киевское правительство может спровоцировать фатальные утечки радиации на своих собственных ядерных объектах и ​​обвинить в этом Россию в потенциальной эскалации военных действий", — говорится в публикации.В статье отмечается, что тщательно культивируемый в СМИ миф о том, что украинские вооруженные силы, движимые "патриотизмом", находятся в шаге от того, чтобы нанести серьезное поражение России, был полностью разоблачен.Провал контрнаступления, а также разочарование Запада, которое может проявится в возможном прекращении военной поддержки со стороны США и Словакии, делают Зеленского "очень опасным человеком", говорится в материале."Он может оказаться похожим на пресловутого раненого тигра", — отмечается в статье.Вооруженные силы Украины уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин.

https://ria.ru/20231009/zhirinovskiy-1901388253.html

https://ria.ru/20231009/rasplata-1901379450.html

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россия

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