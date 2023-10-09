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Врач рассказала, от какого завтрака может увеличиться размер талии - РИА Новости, 09.10.2023
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02:10 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/zavtrak-1901377206.html
Врач рассказала, от какого завтрака может увеличиться размер талии
Врач рассказала, от какого завтрака может увеличиться размер талии - РИА Новости, 09.10.2023
Врач рассказала, от какого завтрака может увеличиться размер талии
Если завтракать только чашкой кофе, размер талии может увеличиться, предупредила врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская. В интервью радио Sputnik она... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T02:10
2023-10-09T02:10
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Если завтракать только чашкой кофе, размер талии может увеличиться, предупредила врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская. В интервью радио Sputnik она рассказала, какие продукты необходимо употреблять по утрам.Многие люди отказываются от полноценного завтрака, ограничиваясь чашкой кофе после пробуждения, отметила Жаровская. Напиток способствует повышению уровня сахара в крови, и это дает человеку иллюзию сытости, добавила она."Ко мне пациенты приходят и говорят, что после одной чашки утром они могут работать до обеда и не чувствовать голода. Так происходит, потому что кофе повышает уровень сахара в крови, что дает ощущение сытости. Но при этом организм фактически не получает питательных веществ", – подчеркнула Жаровская.Блюда, которые человек употребляет по утрам, должны содержать определенное количество калорий, продолжила она."Завтрак должен быть более калорийным, чем ужин, – это давно известно. По последним данным, завтрак может быть даже калорийнее обеда. То есть допустимо, чтобы завтрак по калорийности достигал 50% всего суточного рациона", – уточнила Жаровская.Она порекомендовала включать в утреннее меню сливочное масло, яйца или бекон."В состав завтрака обязательно должны входить продукты, содержащие насыщенные жиры, например, сливочное масло, яйца или бекон. Именно жиры способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на весь день", – пояснила Жаровская.Регулярная замена полноценного завтрака чашкой кофе может привести к нарушению как белкового, так и жирового обмена, предостерегла она."В итоге возникает высокий риск развития метаболического синдрома. Если говорить простым языком, то начинает расти окружность талии. В норме у женщин талия должна быть не более 82-85 сантиметров, а у мужчин – не более 90-92 сантиметров. Когда талия приближается к этим размерам, это значит, что развивается метаболический синдром", – заключила Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik.
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Врач рассказала, от какого завтрака может увеличиться размер талии

Врач Жаровская: завтрак только чашкой кофе может обернуться ростом размера талии

© iStock.com / Guven OzdemirЗавтрак
Завтрак - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© iStock.com / Guven Ozdemir
Завтрак. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Если завтракать только чашкой кофе, размер талии может увеличиться, предупредила врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская. В интервью радио Sputnik она рассказала, какие продукты необходимо употреблять по утрам.
Многие люди отказываются от полноценного завтрака, ограничиваясь чашкой кофе после пробуждения, отметила Жаровская. Напиток способствует повышению уровня сахара в крови, и это дает человеку иллюзию сытости, добавила она.
«
"Ко мне пациенты приходят и говорят, что после одной чашки утром они могут работать до обеда и не чувствовать голода. Так происходит, потому что кофе повышает уровень сахара в крови, что дает ощущение сытости. Но при этом организм фактически не получает питательных веществ", – подчеркнула Жаровская.
Блюда, которые человек употребляет по утрам, должны содержать определенное количество калорий, продолжила она.
"Завтрак должен быть более калорийным, чем ужин, – это давно известно. По последним данным, завтрак может быть даже калорийнее обеда. То есть допустимо, чтобы завтрак по калорийности достигал 50% всего суточного рациона", – уточнила Жаровская.
Она порекомендовала включать в утреннее меню сливочное масло, яйца или бекон.
"В состав завтрака обязательно должны входить продукты, содержащие насыщенные жиры, например, сливочное масло, яйца или бекон. Именно жиры способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на весь день", – пояснила Жаровская.
Регулярная замена полноценного завтрака чашкой кофе может привести к нарушению как белкового, так и жирового обмена, предостерегла она.
"В итоге возникает высокий риск развития метаболического синдрома. Если говорить простым языком, то начинает расти окружность талии. В норме у женщин талия должна быть не более 82-85 сантиметров, а у мужчин – не более 90-92 сантиметров. Когда талия приближается к этим размерам, это значит, что развивается метаболический синдром", – заключила Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik.
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