https://ria.ru/20231009/zamena-1901548210.html

Почти 40 старых рентген-аппаратов и флюорографов заменили Подмосковье

Почти 40 старых рентген-аппаратов и флюорографов заменили Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2023

Почти 40 старых рентген-аппаратов и флюорографов заменили Подмосковье

С начала 2023 года 37 единиц устаревших рентген-аппаратов и флюорографов заменили в больницах Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T16:20

2023-10-09T16:20

2023-10-09T16:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92852/24/928522434_0:0:3313:1864_1920x0_80_0_0_d7545ff4961fa62be45345576579a7dc.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. С начала 2023 года 37 единиц устаревших рентген-аппаратов и флюорографов заменили в больницах Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В больнице Балашихи теперь работает новый рентгеновский аппарат российского производства. Он установлен в поликлинике №11 микрорайона Кучино. Там медицинскую помощь получают 23 тысячи человек. "В Подмосковье реализуется трехлетняя программа замены аналоговой тяжелой техники на цифровую. С начала года в медучреждениях региона заменили 37 устаревших рентген-аппаратов и флюорографов на современные. Также во всех кабинетах был выполнен ремонт. На эти цели было направлено почти 700 миллионов рублей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Как отметили в пресс-службе, на новом рентген-аппарате в поликлинике Балашихи будут проводить исследования взрослым пациентам. Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач, если у пациента есть медицинские показания. Всего в медучреждении Балашихи за два года заменили уже пять устаревших рентген-аппаратов, в планах – еще два в текущем году. Заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской областной больницы Лариса Крехова подчеркнула, что благодаря цифровому оборудованию, минимизировалось воздействие лучевой нагрузки на пациентов и персонал. "Само изображение получается более четким и качественным, с возможностью визуализации мелких структур, с регулировкой процесса просмотра. К тому же, пропала необходимость проявлять пленки, а пациентам не надо приходить за заключением в поликлинику – оно доступно в электронной карте", - уточнила Крехова. Медтехнику приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

https://ria.ru/20230920/apparaty-1897622562.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова