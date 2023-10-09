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Почти 40 старых рентген-аппаратов и флюорографов заменили Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2023
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Новости Подмосковья
 
16:20 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/zamena-1901548210.html
Почти 40 старых рентген-аппаратов и флюорографов заменили Подмосковье
Почти 40 старых рентген-аппаратов и флюорографов заменили Подмосковье - РИА Новости, 09.10.2023
Почти 40 старых рентген-аппаратов и флюорографов заменили Подмосковье
С начала 2023 года 37 единиц устаревших рентген-аппаратов и флюорографов заменили в больницах Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T16:20
2023-10-09T16:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. С начала 2023 года 37 единиц устаревших рентген-аппаратов и флюорографов заменили в больницах Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В больнице Балашихи теперь работает новый рентгеновский аппарат российского производства. Он установлен в поликлинике №11 микрорайона Кучино. Там медицинскую помощь получают 23 тысячи человек. "В Подмосковье реализуется трехлетняя программа замены аналоговой тяжелой техники на цифровую. С начала года в медучреждениях региона заменили 37 устаревших рентген-аппаратов и флюорографов на современные. Также во всех кабинетах был выполнен ремонт. На эти цели было направлено почти 700 миллионов рублей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Как отметили в пресс-службе, на новом рентген-аппарате в поликлинике Балашихи будут проводить исследования взрослым пациентам. Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач, если у пациента есть медицинские показания. Всего в медучреждении Балашихи за два года заменили уже пять устаревших рентген-аппаратов, в планах – еще два в текущем году. Заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской областной больницы Лариса Крехова подчеркнула, что благодаря цифровому оборудованию, минимизировалось воздействие лучевой нагрузки на пациентов и персонал. "Само изображение получается более четким и качественным, с возможностью визуализации мелких структур, с регулировкой процесса просмотра. К тому же, пропала необходимость проявлять пленки, а пациентам не надо приходить за заключением в поликлинику – оно доступно в электронной карте", - уточнила Крехова. Медтехнику приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
https://ria.ru/20230920/apparaty-1897622562.html
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Алёна Пава
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Почти 40 старых рентген-аппаратов и флюорографов заменили Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФлюорографическое обследование
Флюорографическое обследование - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. С начала 2023 года 37 единиц устаревших рентген-аппаратов и флюорографов заменили в больницах Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В больнице Балашихи теперь работает новый рентгеновский аппарат российского производства. Он установлен в поликлинике №11 микрорайона Кучино. Там медицинскую помощь получают 23 тысячи человек.
"В Подмосковье реализуется трехлетняя программа замены аналоговой тяжелой техники на цифровую. С начала года в медучреждениях региона заменили 37 устаревших рентген-аппаратов и флюорографов на современные. Также во всех кабинетах был выполнен ремонт. На эти цели было направлено почти 700 миллионов рублей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
Как отметили в пресс-службе, на новом рентген-аппарате в поликлинике Балашихи будут проводить исследования взрослым пациентам. Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач, если у пациента есть медицинские показания. Всего в медучреждении Балашихи за два года заменили уже пять устаревших рентген-аппаратов, в планах – еще два в текущем году.
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Заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской областной больницы Лариса Крехова подчеркнула, что благодаря цифровому оборудованию, минимизировалось воздействие лучевой нагрузки на пациентов и персонал.
"Само изображение получается более четким и качественным, с возможностью визуализации мелких структур, с регулировкой процесса просмотра. К тому же, пропала необходимость проявлять пленки, а пациентам не надо приходить за заключением в поликлинику – оно доступно в электронной карте", - уточнила Крехова.
Медтехнику приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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