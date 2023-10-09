https://ria.ru/20231009/wildberries-1901672904.html

Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа

Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа - РИА Новости, 10.10.2023

Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа

Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа перед оплатой "для защиты от случайных покупок", среди вариантов можно будет выбрать PIN-код или РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-09T18:12

2023-10-09T18:12

2023-10-10T11:14

технологии

wildberries

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа перед оплатой "для защиты от случайных покупок", среди вариантов можно будет выбрать PIN-код или идентификацию по биометрии — Touch ID и Face ID, сообщила компания."Онлайн-платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами", — говорится в пресс-релизе.Опция подключается по желанию клиента.Как заявили в Wildberries, решения разработаны "в связи с одной из последних ситуаций", когда в одном из аккаунтов был оформлен заказ на 250 тысяч рублей. Анализ выявил аномалии в поведении пользователя: выяснилось, что заказ сделал ребенок в приложении на телефоне матери.

https://ria.ru/20230914/vzlom-1896413519.html

https://realty.ria.ru/20231006/wildberries-1900872949.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, wildberries