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Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа - РИА Новости, 10.10.2023
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18:12 09.10.2023 (обновлено: 11:14 10.10.2023)
https://ria.ru/20231009/wildberries-1901672904.html
Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа
Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа - РИА Новости, 10.10.2023
Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа
Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа перед оплатой "для защиты от случайных покупок", среди вариантов можно будет выбрать PIN-код или РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-09T18:12
2023-10-10T11:14
технологии
wildberries
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа перед оплатой "для защиты от случайных покупок", среди вариантов можно будет выбрать PIN-код или идентификацию по биометрии — Touch ID и Face ID, сообщила компания."Онлайн-платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами", — говорится в пресс-релизе.Опция подключается по желанию клиента.Как заявили в Wildberries, решения разработаны "в связи с одной из последних ситуаций", когда в одном из аккаунтов был оформлен заказ на 250 тысяч рублей. Анализ выявил аномалии в поведении пользователя: выяснилось, что заказ сделал ребенок в приложении на телефоне матери.
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технологии, wildberries
Технологии, Wildberries
Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа

Wildberries может ввести подтверждение заказа pin-кодом, Touch ID и Face ID

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа перед оплатой "для защиты от случайных покупок", среди вариантов можно будет выбрать PIN-код или идентификацию по биометрии — Touch ID и Face ID, сообщила компания.
"Онлайн-платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами", — говорится в пресс-релизе.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Wildberries опроверг информацию о массовых взломах аккаунтов продавцов
14 сентября, 21:02
Опция подключается по желанию клиента.
Как заявили в Wildberries, решения разработаны "в связи с одной из последних ситуаций", когда в одном из аккаунтов был оформлен заказ на 250 тысяч рублей. Анализ выявил аномалии в поведении пользователя: выяснилось, что заказ сделал ребенок в приложении на телефоне матери.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Wildberries построит крупный логистический центр в Воронежской области
6 октября, 10:46
 
ТехнологииWildberries
 
 
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