https://ria.ru/20231009/wildberries-1901672904.html
Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа
Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа - РИА Новости, 10.10.2023
Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа
Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа перед оплатой "для защиты от случайных покупок", среди вариантов можно будет выбрать PIN-код или РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-09T18:12
2023-10-09T18:12
2023-10-10T11:14
технологии
wildberries
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа перед оплатой "для защиты от случайных покупок", среди вариантов можно будет выбрать PIN-код или идентификацию по биометрии — Touch ID и Face ID, сообщила компания."Онлайн-платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами", — говорится в пресс-релизе.Опция подключается по желанию клиента.Как заявили в Wildberries, решения разработаны "в связи с одной из последних ситуаций", когда в одном из аккаунтов был оформлен заказ на 250 тысяч рублей. Анализ выявил аномалии в поведении пользователя: выяснилось, что заказ сделал ребенок в приложении на телефоне матери.
https://ria.ru/20230914/vzlom-1896413519.html
https://realty.ria.ru/20231006/wildberries-1900872949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, wildberries
Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа
Wildberries может ввести подтверждение заказа pin-кодом, Touch ID и Face ID
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Wildberries запустит опцию дополнительного подтверждения заказа перед оплатой "для защиты от случайных покупок", среди вариантов можно будет выбрать PIN-код или идентификацию по биометрии — Touch ID и Face ID, сообщила компания.
"Онлайн-платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами", — говорится в пресс-релизе.
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Опция подключается по желанию клиента.
Как заявили в Wildberries, решения разработаны "в связи с одной из последних ситуаций", когда в одном из аккаунтов был оформлен заказ на 250 тысяч рублей. Анализ выявил аномалии в поведении пользователя: выяснилось, что заказ сделал ребенок в приложении на телефоне матери.
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