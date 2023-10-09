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Свыше 620 российских компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2023" - РИА Новости, 09.10.2023
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17:44 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/vystavka-1901568893.html
Свыше 620 российских компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2023"
Свыше 620 российских компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2023" - РИА Новости, 09.10.2023
Свыше 620 российских компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2023"
В Международной выставке оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности "Агропродмаш-2023" участвуют свыше 620... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T17:44
2023-10-09T17:44
экспоцентр
торгово-промышленная палата рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
китай
турция
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Международной выставке оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности "Агропродмаш-2023" участвуют свыше 620 российских компаний, сообщил президент ТПП РФ, председатель совета директоров АО "Экспоцентр" Сергей Катырин. Выставка"Агропродмаш-2023" открылась в понедельник в ЦВК "Экспоцентр" и продолжит работу до 13 октября. "Экспоцентр" организовал выставку при поддержке Минпромторга РФ, под патронатом ТПП РФ. На выставке представлены отечественные разработки, а также оборудование, технологии и ингредиенты ведущих производителей из Австрии, Германии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Литвы, Нидерландов, Польши, Белоруссии, Республики Корея, Сербии, Турции, Узбекистана, Чехии и Швейцарии. На национальном уровне представлены Китай и Турция. "В выставке суммарно принимают участие 847 компаний. Особенно радует, что 622 из них – это российские компании. Всего здесь представлены 18 стран, в том числе и те, кого относят к санкционным. Для представителей бизнеса важно сохранить отношения, ведь они понимают, что такое российский рынок и его масштабы. По сравнению с прошлым годом, мы приросли более, чем на 40% по общему количеству компаний и зарубежных партнеров. В целом сегодня сельскохозяйственное производство находится на подъеме — это заметно по всем показателям, а также количеству произведенного зерна, мяса, молока", - сказал Катырин. Благодаря субсидированию и софинансированию участия региональными властями на выставке "Агропродмаш-2023" организованы коллективные региональные экспозиции Алтайского и Краснодарского краев, Омской, Пензенской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Впервые принимают участие на региональном уровне Калужская и Нижегородская области. "Наша цель – поддерживать отечественного производителя. Импортозамещение, как мы видим, состоялось. В наших планах - работать в части увеличения представительства региональных бизнесов на наших выставках", - отметил генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.
https://ria.ru/20230926/ekspotsentr-1898803184.html
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экспоцентр, торгово-промышленная палата рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, китай, турция
Экспоцентр, Торгово-промышленная палата РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Китай, Турция

Свыше 620 российских компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2023"

© АО "Экспоцентр"Выставка"Агропродмаш-2023" открылась в ЦВК "Экспоцентр"
ВыставкаАгропродмаш-2023 открылась в ЦВК Экспоцентр
© АО "Экспоцентр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Международной выставке оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности "Агропродмаш-2023" участвуют свыше 620 российских компаний, сообщил президент ТПП РФ, председатель совета директоров АО "Экспоцентр" Сергей Катырин.
Выставка"Агропродмаш-2023" открылась в понедельник в ЦВК "Экспоцентр" и продолжит работу до 13 октября. "Экспоцентр" организовал выставку при поддержке Минпромторга РФ, под патронатом ТПП РФ.
На выставке представлены отечественные разработки, а также оборудование, технологии и ингредиенты ведущих производителей из Австрии, Германии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Литвы, Нидерландов, Польши, Белоруссии, Республики Корея, Сербии, Турции, Узбекистана, Чехии и Швейцарии. На национальном уровне представлены Китай и Турция.
"В выставке суммарно принимают участие 847 компаний. Особенно радует, что 622 из них – это российские компании. Всего здесь представлены 18 стран, в том числе и те, кого относят к санкционным. Для представителей бизнеса важно сохранить отношения, ведь они понимают, что такое российский рынок и его масштабы. По сравнению с прошлым годом, мы приросли более, чем на 40% по общему количеству компаний и зарубежных партнеров. В целом сегодня сельскохозяйственное производство находится на подъеме — это заметно по всем показателям, а также количеству произведенного зерна, мяса, молока", - сказал Катырин.
Благодаря субсидированию и софинансированию участия региональными властями на выставке "Агропродмаш-2023" организованы коллективные региональные экспозиции Алтайского и Краснодарского краев, Омской, Пензенской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Впервые принимают участие на региональном уровне Калужская и Нижегородская области.
"Наша цель – поддерживать отечественного производителя. Импортозамещение, как мы видим, состоялось. В наших планах - работать в части увеличения представительства региональных бизнесов на наших выставках", - отметил генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.
В Экспоцентре открылся блок детских выставок
В "Экспоцентре" открылся блок детских выставок
26 сентября, 18:30
 
ЭкспоцентрТоргово-промышленная палата РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияКитайТурция
 
 
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