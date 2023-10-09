Свыше 620 российских компаний участвуют в выставке "Агропродмаш-2023"
© АО "Экспоцентр"Выставка"Агропродмаш-2023" открылась в ЦВК "Экспоцентр"
© АО "Экспоцентр"
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В Международной выставке оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности "Агропродмаш-2023" участвуют свыше 620 российских компаний, сообщил президент ТПП РФ, председатель совета директоров АО "Экспоцентр" Сергей Катырин.
Выставка"Агропродмаш-2023" открылась в понедельник в ЦВК "Экспоцентр" и продолжит работу до 13 октября. "Экспоцентр" организовал выставку при поддержке Минпромторга РФ, под патронатом ТПП РФ.
На выставке представлены отечественные разработки, а также оборудование, технологии и ингредиенты ведущих производителей из Австрии, Германии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Литвы, Нидерландов, Польши, Белоруссии, Республики Корея, Сербии, Турции, Узбекистана, Чехии и Швейцарии. На национальном уровне представлены Китай и Турция.
"В выставке суммарно принимают участие 847 компаний. Особенно радует, что 622 из них – это российские компании. Всего здесь представлены 18 стран, в том числе и те, кого относят к санкционным. Для представителей бизнеса важно сохранить отношения, ведь они понимают, что такое российский рынок и его масштабы. По сравнению с прошлым годом, мы приросли более, чем на 40% по общему количеству компаний и зарубежных партнеров. В целом сегодня сельскохозяйственное производство находится на подъеме — это заметно по всем показателям, а также количеству произведенного зерна, мяса, молока", - сказал Катырин.
Благодаря субсидированию и софинансированию участия региональными властями на выставке "Агропродмаш-2023" организованы коллективные региональные экспозиции Алтайского и Краснодарского краев, Омской, Пензенской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Впервые принимают участие на региональном уровне Калужская и Нижегородская области.
"Наша цель – поддерживать отечественного производителя. Импортозамещение, как мы видим, состоялось. В наших планах - работать в части увеличения представительства региональных бизнесов на наших выставках", - отметил генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.