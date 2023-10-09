https://ria.ru/20231009/vystavka-1901411431.html
Открылась выставка о фармацевтической промышленности Москвы
Открылась выставка о фармацевтической промышленности Москвы - РИА Новости, 09.10.2023
Открылась выставка о фармацевтической промышленности Москвы
Крупнейшие столичные фармкомпании приняли участие в фотопроекте в честь Дня московской промышленности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:16
2023-10-09T10:16
2023-10-09T10:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Крупнейшие столичные фармкомпании приняли участие в фотопроекте в честь Дня московской промышленности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Уличная фотовыставка, на которой москвичи и гости столицы могут познакомиться с процессами разработки, производства и контроля качества современных лекарственных препаратов, открылась на улице Школьная, она будет работать до 31 октября.В числе компаний, представленных в экспозиции, – предприятия "Амедарт", "Велфарм-М", один из ведущих производителей фармпрепаратов "Эндофарм" и другие - всего 11 компаний.Как отметил Овчинский, в общей сложности в этой отрасли работают более 90 московских предприятий, выпускающих средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета, а также обезболивающие, антибиотики и другие лекарства.По его словам, в прошлом году в столице был создан специализированный фармацевтический кластер, сейчас в него входят уже 8 высокотехнологичных производств."Сегодня отрасль активно развивается. В честь Дня московской промышленности мы решили показать, как работает это важное индустриальное направление", - приводятся в сообщении слова Овчинского.С 2019 года столичные власти организуют фотовыставки о работе столичных предприятий в рамках проекта "Открой#Моспром". За это время было создано более 30 экспозиций.
https://ria.ru/20231005/konkurs-1900652738.html
https://ria.ru/20231004/deserty-1900351546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Крупнейшие столичные фармкомпании приняли участие в фотопроекте в честь Дня московской промышленности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Уличная фотовыставка, на которой москвичи и гости столицы могут познакомиться с процессами разработки, производства и контроля качества современных лекарственных препаратов, открылась на улице Школьная, она будет работать до 31 октября.
В числе компаний, представленных в экспозиции, – предприятия "Амедарт", "Велфарм-М", один из ведущих производителей фармпрепаратов "Эндофарм" и другие - всего 11 компаний.
Как отметил Овчинский, в общей сложности в этой отрасли работают более 90 московских предприятий, выпускающих средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета, а также обезболивающие, антибиотики и другие лекарства.
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По его словам, в прошлом году в столице был создан специализированный фармацевтический кластер, сейчас в него входят уже 8 высокотехнологичных производств.
"Сегодня отрасль активно развивается. В честь Дня московской промышленности мы решили показать, как работает это важное индустриальное направление", - приводятся в сообщении слова Овчинского.
С 2019 года столичные власти организуют фотовыставки о работе столичных предприятий в рамках проекта "Открой#Моспром". За это время было создано более 30 экспозиций.
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