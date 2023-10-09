https://ria.ru/20231009/vystavka-1901411431.html

Открылась выставка о фармацевтической промышленности Москвы

Открылась выставка о фармацевтической промышленности Москвы - РИА Новости, 09.10.2023

Открылась выставка о фармацевтической промышленности Москвы

Крупнейшие столичные фармкомпании приняли участие в фотопроекте в честь Дня московской промышленности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:16

2023-10-09T10:16

2023-10-09T10:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Крупнейшие столичные фармкомпании приняли участие в фотопроекте в честь Дня московской промышленности, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Уличная фотовыставка, на которой москвичи и гости столицы могут познакомиться с процессами разработки, производства и контроля качества современных лекарственных препаратов, открылась на улице Школьная, она будет работать до 31 октября.В числе компаний, представленных в экспозиции, – предприятия "Амедарт", "Велфарм-М", один из ведущих производителей фармпрепаратов "Эндофарм" и другие - всего 11 компаний.Как отметил Овчинский, в общей сложности в этой отрасли работают более 90 московских предприятий, выпускающих средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, диабета, а также обезболивающие, антибиотики и другие лекарства.По его словам, в прошлом году в столице был создан специализированный фармацевтический кластер, сейчас в него входят уже 8 высокотехнологичных производств."Сегодня отрасль активно развивается. В честь Дня московской промышленности мы решили показать, как работает это важное индустриальное направление", - приводятся в сообщении слова Овчинского.С 2019 года столичные власти организуют фотовыставки о работе столичных предприятий в рамках проекта "Открой#Моспром". За это время было создано более 30 экспозиций.

https://ria.ru/20231005/konkurs-1900652738.html

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москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владислав овчинский, москва