https://ria.ru/20231009/vybory-1901484657.html

В Кремле прокомментировали идею Кадырова перенести выборы президента

В Кремле прокомментировали идею Кадырова перенести выборы президента - РИА Новости, 09.10.2023

В Кремле прокомментировали идею Кадырова перенести выборы президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов до окончания СВО, напомнил слова... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T13:02

2023-10-09T13:02

2023-10-09T14:39

специальная военная операция на украине

политика

россия

рамзан кадыров

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов до окончания СВО, напомнил слова Владимира Путина о необходимости соблюдения всех положений Конституции.По словам Пескова, в Кремле основываются на заявлении Путина во время послания Федеральному собранию в этом году. Глава государства, в частности, указал на необходимость соблюдения всех требований демократии и Конституции в том числе и в случае с выборами. "Это были слова нашего президента. Мы на них ориентируемся", — сказал Песков.Он добавил, что при этом все могут высказывать свои идеи и предложения.Пресс-секретарь президента также отметил, что вряд ли кто-то сможет соперничать с Путиным в электоральном плане. По его словам, сегодня при беспрецедентной консолидации общества вокруг главы государства Путин является "абсолютно лидирующим политиком". Песков отметил, что это "та истина, которую вряд ли кто-то может оспорить". Он также предположил, что именно это и имеет в виду Кадыров.Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее выступил с инициативой временно отменить предстоящие выборы президента из-за спецоперации или же провести их с одним кандидатом - Путиным.Выборы президента России пройдут в 2024 году. Избирательная кампания еще не стартовала, о намерении снова баллотироваться на пост главы государства Путин пока не заявлял.

https://ria.ru/20231008/vybory-1901277601.html

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Кирилл Волков

политика, россия, рамзан кадыров, владимир путин, дмитрий песков