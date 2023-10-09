https://ria.ru/20231009/vybory-1901484657.html
В Кремле прокомментировали идею Кадырова перенести выборы президента
В Кремле прокомментировали идею Кадырова перенести выборы президента - РИА Новости, 09.10.2023
В Кремле прокомментировали идею Кадырова перенести выборы президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов до окончания СВО, напомнил слова... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T13:02
2023-10-09T13:02
2023-10-09T14:39
специальная военная операция на украине
политика
россия
рамзан кадыров
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов до окончания СВО, напомнил слова Владимира Путина о необходимости соблюдения всех положений Конституции.По словам Пескова, в Кремле основываются на заявлении Путина во время послания Федеральному собранию в этом году. Глава государства, в частности, указал на необходимость соблюдения всех требований демократии и Конституции в том числе и в случае с выборами. "Это были слова нашего президента. Мы на них ориентируемся", — сказал Песков.Он добавил, что при этом все могут высказывать свои идеи и предложения.Пресс-секретарь президента также отметил, что вряд ли кто-то сможет соперничать с Путиным в электоральном плане. По его словам, сегодня при беспрецедентной консолидации общества вокруг главы государства Путин является "абсолютно лидирующим политиком". Песков отметил, что это "та истина, которую вряд ли кто-то может оспорить". Он также предположил, что именно это и имеет в виду Кадыров.Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее выступил с инициативой временно отменить предстоящие выборы президента из-за спецоперации или же провести их с одним кандидатом - Путиным.Выборы президента России пройдут в 2024 году. Избирательная кампания еще не стартовала, о намерении снова баллотироваться на пост главы государства Путин пока не заявлял.
https://ria.ru/20231008/vybory-1901277601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, рамзан кадыров, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали идею Кадырова перенести выборы президента
Песков: в Кремле исходят из заявления Путина о проведении выборов в период СВО
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов до окончания СВО, напомнил слова Владимира Путина о необходимости соблюдения всех положений Конституции.
По словам Пескова, в Кремле основываются на заявлении Путина во время послания Федеральному собранию в этом году. Глава государства, в частности, указал на необходимость соблюдения всех требований демократии и Конституции в том числе и в случае с выборами.
«
"Это были слова нашего президента. Мы на них ориентируемся", — сказал Песков.
Он добавил, что при этом все могут высказывать свои идеи и предложения.
Пресс-секретарь президента также отметил, что вряд ли кто-то сможет соперничать с Путиным в электоральном плане. По его словам, сегодня при беспрецедентной консолидации общества вокруг главы государства Путин является "абсолютно лидирующим политиком". Песков отметил, что это "та истина, которую вряд ли кто-то может оспорить". Он также предположил, что именно это и имеет в виду Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее выступил с инициативой временно отменить предстоящие выборы президента из-за спецоперации или же провести их с одним кандидатом - Путиным.
Выборы президента России пройдут в 2024 году. Избирательная кампания еще не стартовала, о намерении снова баллотироваться на пост главы государства Путин пока не заявлял.
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