https://ria.ru/20231009/vybory-1901388591.html

СМИ: партия Шольца потерпела историческое поражение на выборах

СМИ: партия Шольца потерпела историческое поражение на выборах - РИА Новости, 09.10.2023

СМИ: партия Шольца потерпела историческое поражение на выборах

Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца потерпела "поражение" на региональных выборах в федеральной земле Гессен, побив свой антирекорд по... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T06:03

2023-10-09T06:03

2023-10-09T07:42

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гессен

бавария

олаф шольц

германия

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца потерпела "поражение" на региональных выборах в федеральной земле Гессен, побив свой антирекорд по полученным голосам, пишет Spiegel.Земельные выборы завершились в воскресенье в немецких федеральных землях Бавария и Гессен. Согласно предварительным результатам голосования, опубликованным местным управлением статистики, в Баварии победу одержал Христианско-социальный союз (ХСС) с 37% голосов, на втором месте – партия "Свободные избиратели" (15,8%), замыкает тройку лидеров правая "Альтернатива для Германии" (14,6%). Партия "Зеленые", входящая в федеральное коалиционное правительство, набрала 14,4%. СДПГ заняла лишь пятое место, за нее проголосовали 8,4% избирателей.В Гессене, предварительно, победу одержал Христианско-демократический союз (ХДС) с 34,6%, на втором месте – "АдГ" с 18,4%, СДПГ заняла третье место с результатом 15,1%, после нее следуют "Зеленые" с 14,8%."СДПГ потерпела фиаско на выборах в ландтаг в Гессене <…> Партия никогда не получала такой низкой доли голосов в Гессене – даже плохой результат 2018 года был снова значительно побит (минус 4,7 процентных пункта)", - указывает Spiegel.Как ранее отмечал немецкий телеканала N-TV, выборы в двух федеральных землях могут стать историческим фиаско для СДПГ Олафа Шольца.

https://ria.ru/20231006/germaniya-1900962790.html

гессен

бавария

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в мире, гессен, бавария, олаф шольц, германия