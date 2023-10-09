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ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.10.2023

ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области

Группа пехоты ВСУ уничтожена в понедельник близ запорожского села Малые Щербаки, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:07

2023-10-09T12:07

2023-10-09T12:07

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Группа пехоты ВСУ уничтожена в понедельник близ запорожского села Малые Щербаки, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Только что переговорил с командованием добровольческого батальона Судоплатова. Сообщили, что сегодня силами отряда расчет БПЛА обнаружил позицию пехоты противника в районе Малых Щербаков. Группа противника полностью уничтожена. Продолжаем наблюдать бездумные перемещения врага – небольшими группами, без поддержки и четких задач их продолжают бросать на убой", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Село Малые Щербаки находится в Васильевском районе Запорожской области.

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины