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ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/vsu-1901462177.html
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 09.10.2023
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области
Группа пехоты ВСУ уничтожена в понедельник близ запорожского села Малые Щербаки, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:07
2023-10-09T12:07
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Группа пехоты ВСУ уничтожена в понедельник близ запорожского села Малые Щербаки, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Только что переговорил с командованием добровольческого батальона Судоплатова. Сообщили, что сегодня силами отряда расчет БПЛА обнаружил позицию пехоты противника в районе Малых Щербаков. Группа противника полностью уничтожена. Продолжаем наблюдать бездумные перемещения врага – небольшими группами, без поддержки и четких задач их продолжают бросать на убой", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Село Малые Щербаки находится в Васильевском районе Запорожской области.
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области

Балицкий: близ села Малые Щербаки уничтожили группу пехоты ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Группа пехоты ВСУ уничтожена в понедельник близ запорожского села Малые Щербаки, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Только что переговорил с командованием добровольческого батальона Судоплатова. Сообщили, что сегодня силами отряда расчет БПЛА обнаружил позицию пехоты противника в районе Малых Щербаков. Группа противника полностью уничтожена. Продолжаем наблюдать бездумные перемещения врага – небольшими группами, без поддержки и четких задач их продолжают бросать на убой", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Село Малые Щербаки находится в Васильевском районе Запорожской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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