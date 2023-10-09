https://ria.ru/20231009/vsu-1901435048.html

ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области

ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 09.10.2023

ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области

Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинский пункт управления БПЛА, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T10:37

2023-10-09T10:37

2023-10-09T11:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

херсонская область

ситуация в днр и лнр

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 9 окт — РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинский пункт управления БПЛА, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожен пункт управления БПЛА с антенно-модульным устройством в районе населенного пункта Садовое", — сказал собеседник агентства.ВСУ потеряли убитыми двух человек.Кроме того, в районе Антоновского моста, в селе Антоновка, российские военные уничтожили украинские 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом и автомобиль. ВСУ потеряли пять человек убитыми и двух ранеными.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20231007/poteri-1901149761.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, херсонская область , ситуация в днр и лнр