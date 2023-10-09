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ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 09.10.2023
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10:37 09.10.2023 (обновлено: 11:49 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/vsu-1901435048.html
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 09.10.2023
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области
Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинский пункт управления БПЛА, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T10:37
2023-10-09T11:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 9 окт — РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинский пункт управления БПЛА, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. &quot;За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск &quot;Днепр&quot; на Херсонском направлении уничтожен пункт управления БПЛА с антенно-модульным устройством в районе населенного пункта Садовое&quot;, — сказал собеседник агентства.ВСУ потеряли убитыми двух человек.Кроме того, в районе Антоновского моста, в селе Антоновка, российские военные уничтожили украинские 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом и автомобиль. ВСУ потеряли пять человек убитыми и двух ранеными.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области

Группировка "Днепр" уничтожила пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл), 9 окт — РИА Новости. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинский пункт управления БПЛА, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении уничтожен пункт управления БПЛА с антенно-модульным устройством в районе населенного пункта Садовое", — сказал собеседник агентства.

ВСУ потеряли убитыми двух человек.
Кроме того, в районе Антоновского моста, в селе Антоновка, российские военные уничтожили украинские 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом и автомобиль. ВСУ потеряли пять человек убитыми и двух ранеными.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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