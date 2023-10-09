https://ria.ru/20231009/vostok-1901386435.html

Российские силы отбили атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские силы отбили атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.10.2023

Российские силы отбили атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Подразделения группировки войск "Восток" пресекли попытки атаки пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении, также ликвидирована разведгруппа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T05:02

2023-10-09T05:02

2023-10-09T05:06

специальная военная операция на украине

старомайорское

константиновка

угледар

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" пресекли попытки атаки пехоты ВСУ на Южнодонецком направлении, также ликвидирована разведгруппа, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке огня артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем пресечены попытки атаки пехоты противника в направлениях Никольского и Приютного. Вскрыты и поражены группы пехоты в районах Новодонецкого и Старомайорского. Также в районе приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ", - сказал он. Артиллеристы уничтожили склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также автомобильную технику с националистами в районах Катериновки и Константиновки. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета.Авиация нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 72-й механизированной бригады в Угледаре, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах Старомайорского и северо-западнее Приютного", сообщил также Чехов.

https://ria.ru/20231007/svo-1901137803.html

старомайорское

константиновка

угледар

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старомайорское, константиновка, угледар, вооруженные силы украины, в мире