В боестолкновениях с палестинскими силами погибли 73 израильских военных
Число израильских военных, погибших в боях с палестинскими силами, достигло 73
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные возле Ашкелона
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные возле Ашкелона. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дополнила список военнослужащих, погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта, в общей сложности их число на данный момент составляет 73 человека, сообщила газета Times of Israel.
"Армия обороны Израиля обнародовала имена еще 16 солдат, погибших в ходе сражений на юге страны за прошедшие сутки. Согласно обнародованным именам, число погибших израильских солдат достигло 73", - говорится в сообщении издания.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2,3 тысячи.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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