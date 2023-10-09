https://ria.ru/20231009/voennye-1901396564.html

В боестолкновениях с палестинскими силами погибли 73 израильских военных

В боестолкновениях с палестинскими силами погибли 73 израильских военных - РИА Новости, 09.10.2023

В боестолкновениях с палестинскими силами погибли 73 израильских военных

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дополнила список военнослужащих, погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта, в общей сложности их число на... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T08:29

2023-10-09T08:29

2023-10-09T08:33

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дополнила список военнослужащих, погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта, в общей сложности их число на данный момент составляет 73 человека, сообщила газета Times of Israel."Армия обороны Израиля обнародовала имена еще 16 солдат, погибших в ходе сражений на юге страны за прошедшие сутки. Согласно обнародованным именам, число погибших израильских солдат достигло 73", - говорится в сообщении издания.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2,3 тысячи.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году