https://ria.ru/20231009/voda-1901507241.html

Власти Израиля поручили перекрыть поставки воды в сектор Газа

Власти Израиля поручили перекрыть поставки воды в сектор Газа - РИА Новости, 09.10.2023

Власти Израиля поручили перекрыть поставки воды в сектор Газа

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа, сообщает издание Times of Israel. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T14:08

2023-10-09T14:08

2023-10-09T14:23

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа, сообщает издание Times of Israel."Я поручил, чтобы водоснабжение из Израиля в Газу было немедленно перекрыто", - заявил Кац, добавив, что подача электроэнергии и топлива была прекращена два дня назад.Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, туда будут прекращены поставки продовольствия, газа, энергии.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901510769.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году