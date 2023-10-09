https://ria.ru/20231009/voda-1901507241.html
Власти Израиля поручили перекрыть поставки воды в сектор Газа
Власти Израиля поручили перекрыть поставки воды в сектор Газа - РИА Новости, 09.10.2023
Власти Израиля поручили перекрыть поставки воды в сектор Газа
Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа, сообщает издание Times of Israel. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:08
2023-10-09T14:08
2023-10-09T14:23
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа, сообщает издание Times of Israel."Я поручил, чтобы водоснабжение из Израиля в Газу было немедленно перекрыто", - заявил Кац, добавив, что подача электроэнергии и топлива была прекращена два дня назад.Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, туда будут прекращены поставки продовольствия, газа, энергии.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901510769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Власти Израиля поручили перекрыть поставки воды в сектор Газа
Власти Израиля поручили немедленно перекрыть поставки воды в сектор Газа