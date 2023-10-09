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Власти Израиля поручили перекрыть поставки воды в сектор Газа - РИА Новости, 09.10.2023
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14:08 09.10.2023 (обновлено: 14:23 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/voda-1901507241.html
Власти Израиля поручили перекрыть поставки воды в сектор Газа
Власти Израиля поручили перекрыть поставки воды в сектор Газа - РИА Новости, 09.10.2023
Власти Израиля поручили перекрыть поставки воды в сектор Газа
Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа, сообщает издание Times of Israel. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:08
2023-10-09T14:23
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа, сообщает издание Times of Israel."Я поручил, чтобы водоснабжение из Израиля в Газу было немедленно перекрыто", - заявил Кац, добавив, что подача электроэнергии и топлива была прекращена два дня назад.Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, туда будут прекращены поставки продовольствия, газа, энергии.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Власти Израиля поручили перекрыть поставки воды в сектор Газа

Власти Израиля поручили немедленно перекрыть поставки воды в сектор Газа

© AFP 2023 / MAHMUD HAMSРайон прострадавший в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Шати в городе Газа
Район прострадавший в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Шати в городе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
Район прострадавший в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Шати в городе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа, сообщает издание Times of Israel.
"Я поручил, чтобы водоснабжение из Израиля в Газу было немедленно перекрыто", - заявил Кац, добавив, что подача электроэнергии и топлива была прекращена два дня назад.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, туда будут прекращены поставки продовольствия, газа, энергии.
Ракетный обстрел из сектора Газа в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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Вчера, 14:22
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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