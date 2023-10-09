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Посол Палестины сообщил о подготовке визита Аббаса в Москву - РИА Новости, 09.10.2023
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22:27 09.10.2023 (обновлено: 23:19 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/vizit-1901627299.html
Посол Палестины сообщил о подготовке визита Аббаса в Москву
Посол Палестины сообщил о подготовке визита Аббаса в Москву - РИА Новости, 09.10.2023
Посол Палестины сообщил о подготовке визита Аббаса в Москву
Посол Палестины Абдельхафиз Нофаль в эфире телеканала "Россия 24" сообщил о подготовке визита президента страны Махмуда Аббаса в Москву. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T22:27
2023-10-09T23:19
в мире
палестина
москва
израиль
сергей лавров
махмуд аббас
хамас
оон
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Посол Палестины Абдельхафиз Нофаль в эфире телеканала "Россия 24" сообщил о подготовке визита президента страны Махмуда Аббаса в Москву.&quot;С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву&quot;, — сказал он, отвечая на вопрос о возможных официальных контактах между странами в ближайшем будущем.Как отметил дипломат, палестинская сторона ценит позицию Москвы в вопросах урегулирования конфликта с Израилем. Ранее глава МИД страны Рияд аль-Малики сообщал, что Аббас рассчитывает до конца этого года посетить Россию. При этом он отмечал, что сам планирует в скором времени отправиться в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.Глава МИД России ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. Москва заинтересована в безопасности обеих стран, тогда как Вашингтон пытается монополизировать посредничество в этом конфликте и увести диалог в сторону от выполнения решений ООН и создания палестинского государства, добавил он. Сегодня на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом Лавров отметил ключевую роль России и арабских стран в поиске путей мирного урегулирования ситуации. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.
https://ria.ru/20231008/palestiny-1901315085.html
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96
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7 495 645-6601
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Кадры ударов по сектору Газа, опубликованные Нетаньяху
Нетаньяху опубликовал видео ударов по сектору Газа, сопроводив его подписью: "Мы начали. Израиль победит!"
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в мире, палестина, москва, израиль, сергей лавров, махмуд аббас, хамас, оон, лига арабских государств, ахмед абу аль-гейт
В мире, Палестина, Москва, Израиль, Сергей Лавров, Махмуд Аббас, Хамас, ООН, Лига арабских государств, Ахмед Абу аль-Гейт
Посол Палестины сообщил о подготовке визита Аббаса в Москву

Посол Палестины сообщил о подготовке визита президента страны Аббаса в Россию

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Посол Палестины Абдельхафиз Нофаль в эфире телеканала "Россия 24" сообщил о подготовке визита президента страны Махмуда Аббаса в Москву.
«

"С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву", — сказал он, отвечая на вопрос о возможных официальных контактах между странами в ближайшем будущем.

Президент государства Палестина Махмуд Аббас во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 14 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
8 октября, 15:47
Как отметил дипломат, палестинская сторона ценит позицию Москвы в вопросах урегулирования конфликта с Израилем.
Ранее глава МИД страны Рияд аль-Малики сообщал, что Аббас рассчитывает до конца этого года посетить Россию. При этом он отмечал, что сам планирует в скором времени отправиться в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Глава МИД России ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. Москва заинтересована в безопасности обеих стран, тогда как Вашингтон пытается монополизировать посредничество в этом конфликте и увести диалог в сторону от выполнения решений ООН и создания палестинского государства, добавил он.
Сегодня на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом Лавров отметил ключевую роль России и арабских стран в поиске путей мирного урегулирования ситуации.
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Вчера, 22:56
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.
 
В миреПалестинаМоскваИзраильСергей ЛавровМахмуд АббасХамасООНЛига арабских государствАхмед Абу аль-Гейт
 
 
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