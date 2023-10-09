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Посол Палестины сообщил о подготовке визита Аббаса в Москву

Посол Палестины сообщил о подготовке визита Аббаса в Москву - РИА Новости, 09.10.2023

Посол Палестины сообщил о подготовке визита Аббаса в Москву

Посол Палестины Абдельхафиз Нофаль в эфире телеканала "Россия 24" сообщил о подготовке визита президента страны Махмуда Аббаса в Москву. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T22:27

2023-10-09T22:27

2023-10-09T23:19

в мире

палестина

москва

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Посол Палестины Абдельхафиз Нофаль в эфире телеканала "Россия 24" сообщил о подготовке визита президента страны Махмуда Аббаса в Москву."С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву", — сказал он, отвечая на вопрос о возможных официальных контактах между странами в ближайшем будущем.Как отметил дипломат, палестинская сторона ценит позицию Москвы в вопросах урегулирования конфликта с Израилем. Ранее глава МИД страны Рияд аль-Малики сообщал, что Аббас рассчитывает до конца этого года посетить Россию. При этом он отмечал, что сам планирует в скором времени отправиться в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.Глава МИД России ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. Москва заинтересована в безопасности обеих стран, тогда как Вашингтон пытается монополизировать посредничество в этом конфликте и увести диалог в сторону от выполнения решений ООН и создания палестинского государства, добавил он. Сегодня на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом Лавров отметил ключевую роль России и арабских стран в поиске путей мирного урегулирования ситуации. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.

https://ria.ru/20231008/palestiny-1901315085.html

https://ria.ru/20231009/kadyrov-1901630151.html

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москва

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Наталья Макарова

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Кадры ударов по сектору Газа, опубликованные Нетаньяху Нетаньяху опубликовал видео ударов по сектору Газа, сопроводив его подписью: "Мы начали. Израиль победит!" 2023-10-09T22:27 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, палестина, москва, израиль, сергей лавров, махмуд аббас, хамас, оон, лига арабских государств, ахмед абу аль-гейт