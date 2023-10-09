Посол Палестины сообщил о подготовке визита Аббаса в Москву
Посол Палестины сообщил о подготовке визита президента страны Аббаса в Россию
Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Посол Палестины Абдельхафиз Нофаль в эфире телеканала "Россия 24" сообщил о подготовке визита президента страны Махмуда Аббаса в Москву.
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"С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву", — сказал он, отвечая на вопрос о возможных официальных контактах между странами в ближайшем будущем.
Как отметил дипломат, палестинская сторона ценит позицию Москвы в вопросах урегулирования конфликта с Израилем.
Ранее глава МИД страны Рияд аль-Малики сообщал, что Аббас рассчитывает до конца этого года посетить Россию. При этом он отмечал, что сам планирует в скором времени отправиться в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Глава МИД России ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. Москва заинтересована в безопасности обеих стран, тогда как Вашингтон пытается монополизировать посредничество в этом конфликте и увести диалог в сторону от выполнения решений ООН и создания палестинского государства, добавил он.
Сегодня на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом Лавров отметил ключевую роль России и арабских стран в поиске путей мирного урегулирования ситуации.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.