https://ria.ru/20231009/vecherinka-1901385703.html

Байден устроил вечеринку в Белом доме на фоне обострения ситуации в Израиле

Байден устроил вечеринку в Белом доме на фоне обострения ситуации в Израиле - РИА Новости, 09.10.2023

Байден устроил вечеринку в Белом доме на фоне обострения ситуации в Израиле

Президент США Джо Байден на фоне обострения в Израиле устроил вечеринку в Белом доме, сообщает пресс-пул американского лидера. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T04:23

2023-10-09T04:23

2023-10-09T04:47

израиль

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михаил богданов

хамас

оон

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден на фоне обострения в Израиле устроил вечеринку в Белом доме, сообщает пресс-пул американского лидера."Президент и первая леди устроили барбекю для сотрудников резиденции и их семей", - цитирует пресс-пул представителя администрации. Репортер отметил, что слышал на территории Белого дома живую музыку, поэтому поинтересовался у чиновников о происходящем. Ранее Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю. Премьер этой страны Биньямин Нетаньяху и Байден на фоне атаки ХАМАС провели за два дня второй телефонный разговор.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 400 человек, пострадали 2300. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901382746.html

https://ria.ru/20231008/doppomosch-1901345909.html

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