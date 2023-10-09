https://ria.ru/20231009/varshava-1901444788.html

Польские власти передали военным изъятую у посольства России базу отдыха

Польские власти передали военным изъятую у посольства России базу отдыха - РИА Новости, 09.10.2023

Польские власти передали военным изъятую у посольства России базу отдыха

Польские власти передали военным ранее изъятую у посольства России базу отдыха под Варшавой, говорится в сообщении министерства национальной обороны республики... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:09

2023-10-09T11:09

2023-10-09T11:26

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ВАРШАВА, 9 окт — РИА Новости. Польские власти передали военным ранее изъятую у посольства России базу отдыха под Варшавой, говорится в сообщении министерства национальной обороны республики в соцсети Х. "Министр национальной обороны Мариуш Блащак находится в Скубянке, где примет участие в передаче земель бывшего центра отдыха Российской Федерации для нужд войск территориальной обороны", - говорится в сообщении. "Министр сообщил, что территория в Скубянке будет использоваться в основном для обучения и развития навыков военнослужащих Войск территориальной обороны", - отметили военные. В прошлом году польские власти изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой, которую дипмиссия арендовала с 80-х годов прошлого века, мотивируя это отсутствием арендной платы. При этом российское посольство считает безосновательными заявления польской стороны о расторжении договора аренды базы отдыха. В ранее распространенном сообщении дипмиссии говорится, что посольство вынужденно прекратило вносить арендную плату за участок с марта сего года в связи с тем, что польские власти, грубо нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, неправомерно заморозили банковские счета посольства. В посольстве уточнили, что задержка оплаты аренды не является поводом для расторжения договора аренды, так как это не предусмотрено в самом договоре.

https://ria.ru/20231008/zelenskiy-1901350300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, варшава, мариуш блащак