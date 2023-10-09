https://ria.ru/20231009/varshava-1901444788.html
Польские власти передали военным изъятую у посольства России базу отдыха
Польские власти передали военным изъятую у посольства России базу отдыха - РИА Новости, 09.10.2023
Польские власти передали военным изъятую у посольства России базу отдыха
Польские власти передали военным ранее изъятую у посольства России базу отдыха под Варшавой, говорится в сообщении министерства национальной обороны республики... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:09
2023-10-09T11:09
2023-10-09T11:26
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россия
варшава
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 9 окт — РИА Новости. Польские власти передали военным ранее изъятую у посольства России базу отдыха под Варшавой, говорится в сообщении министерства национальной обороны республики в соцсети Х. "Министр национальной обороны Мариуш Блащак находится в Скубянке, где примет участие в передаче земель бывшего центра отдыха Российской Федерации для нужд войск территориальной обороны", - говорится в сообщении. "Министр сообщил, что территория в Скубянке будет использоваться в основном для обучения и развития навыков военнослужащих Войск территориальной обороны", - отметили военные. В прошлом году польские власти изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой, которую дипмиссия арендовала с 80-х годов прошлого века, мотивируя это отсутствием арендной платы. При этом российское посольство считает безосновательными заявления польской стороны о расторжении договора аренды базы отдыха. В ранее распространенном сообщении дипмиссии говорится, что посольство вынужденно прекратило вносить арендную плату за участок с марта сего года в связи с тем, что польские власти, грубо нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, неправомерно заморозили банковские счета посольства. В посольстве уточнили, что задержка оплаты аренды не является поводом для расторжения договора аренды, так как это не предусмотрено в самом договоре.
https://ria.ru/20231008/zelenskiy-1901350300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, варшава, мариуш блащак
В мире, Россия, Варшава, Мариуш Блащак
Польские власти передали военным изъятую у посольства России базу отдыха
Польша передала военным изъятую у посольства России базу отдыха под Варшавой
ВАРШАВА, 9 окт — РИА Новости.
Польские власти передали военным ранее изъятую у посольства России базу отдыха под Варшавой, говорится в сообщении
министерства национальной обороны республики в соцсети Х.
«
"Министр национальной обороны Мариуш Блащак
находится в Скубянке, где примет участие в передаче земель бывшего центра отдыха Российской Федерации для нужд войск территориальной обороны", - говорится в сообщении.
"Министр сообщил, что территория в Скубянке будет использоваться в основном для обучения и развития навыков военнослужащих Войск территориальной обороны", - отметили военные.
В прошлом году польские власти изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой, которую дипмиссия арендовала с 80-х годов прошлого века, мотивируя это отсутствием арендной платы.
При этом российское посольство считает безосновательными заявления польской стороны о расторжении договора аренды базы отдыха. В ранее распространенном сообщении дипмиссии говорится, что посольство вынужденно прекратило вносить арендную плату за участок с марта сего года в связи с тем, что польские власти, грубо нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года, неправомерно заморозили банковские счета посольства. В посольстве уточнили, что задержка оплаты аренды не является поводом для расторжения договора аренды, так как это не предусмотрено в самом договоре.
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