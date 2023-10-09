https://ria.ru/20231009/utechka-1901623148.html

На МКС произошла утечка из радиатора на модуле "Наука"

На МКС произошла утечка из радиатора на модуле "Наука" - РИА Новости, 09.10.2023

На МКС произошла утечка из радиатора на модуле "Наука"

На Международной космической станции произошла утечка из радиатора, сообщила пресс-служба "Роскосмоса". РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T21:55

2023-10-09T21:55

2023-10-09T23:29

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роскосмос

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. На Международной космической станции произошла утечка из радиатора, сообщила пресс-служба "Роскосмоса"."На модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году, а установлен при выходе российских космонавтов в открытый космос", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что основной контур терморегулирования работает штатно и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне модуля. В "Роскосмосе" также отметили, что угроз экипажу и станции нет. Главная оперативная группа управления по анализу текущей ситуации продолжает свою работу."Науку" запустили с космодрома "Байконур" 21 июля 2021 года, а 29 июля она причалила к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Экипаж открыл люк в модуль 30 июля."Наука" — практически полная копия первого модуля МКС — "Заря". Ее начали строить в 1995 году как наземный дублер. В 2004 году было решено расширить российский сегмент: чтобы сэкономить, решили переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели. На протяжении многих лет старт откладывался.В 2013 году, когда "Науку" практически подготовили к отправке на космодром, при проверке топливной системы нашли посторонние частицы. Это грозило большими проблемами — в случае засора двигатели могли заглохнуть, а сам сегмент стал бы неуправляемым на околоземной орбите. Кроме того, был шанс вывода из строя двигательной системы МКС. В итоге модуль вернули на доработку.В 2020 году "Науку" отправили на Байконур, где она прошла все предстартовые испытания.

https://ria.ru/20231002/mks-1899998270.html

https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, роскосмос