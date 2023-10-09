Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили, что не смогут накопить уголь к зиме в плановых объемах - РИА Новости, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901576596.html
В Киеве заявили, что не смогут накопить уголь к зиме в плановых объемах
В Киеве заявили, что не смогут накопить уголь к зиме в плановых объемах - РИА Новости, 09.10.2023
В Киеве заявили, что не смогут накопить уголь к зиме в плановых объемах
Украина не успеет к началу зимы накопить необходимые 1,8 миллиона тонн угля, недостаток планируется восполнять за счет импортного топлива из Польши и... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T18:09
2023-10-09T18:09
специальная военная операция на украине
украина
юрий бойко
укрэнерго
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150471/61/1504716106_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_81b775d8ec1d5ee7813dcbf901bf9f75.jpg
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Украина не успеет к началу зимы накопить необходимые 1,8 миллиона тонн угля, недостаток планируется восполнять за счет импортного топлива из Польши и Казахстана, сообщил в понедельник член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко. "По углю ситуация на сегодня выглядит таким образом, что накопить плановые запасы... – 1,8 миллионов тонн угля – нужно было до 15 октября. Эта цифра достигнута не будет, но на сегодня действительно ведется активная работа по привлечению импортного ресурса. Вполне очевидно, что ресурсом государственных шахт и частных угледобытчиков мы не покроем наш баланс в той степени, которая позволила бы накапливать уголь и выйти на показатели плановые, поэтому сейчас уже приехали первые партии угля из Польши", - рассказал Бойко в интервью агентству "Укринформ". Он уточнил, что первые партии завезены по железной дороге, но объемов по-прежнему недостаточно. Также Бойко сообщил, что уголь на Украину намерены поставлять из Казахстана. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901020455.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150471/61/1504716106_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_bef58d4565c4650c4305159fc1333b73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, юрий бойко, укрэнерго, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Юрий Бойко, Укрэнерго, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что не смогут накопить уголь к зиме в плановых объемах

"Укрэнерго" заявило, что не сможет накопить уголь к зиме в плановых объемах

© РИА Новости / СтрингерРазгрузка угля в одесском порту "Южный"
Разгрузка угля в одесском порту Южный - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Разгрузка угля в одесском порту "Южный". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Украина не успеет к началу зимы накопить необходимые 1,8 миллиона тонн угля, недостаток планируется восполнять за счет импортного топлива из Польши и Казахстана, сообщил в понедельник член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко.
"По углю ситуация на сегодня выглядит таким образом, что накопить плановые запасы... – 1,8 миллионов тонн угля – нужно было до 15 октября. Эта цифра достигнута не будет, но на сегодня действительно ведется активная работа по привлечению импортного ресурса. Вполне очевидно, что ресурсом государственных шахт и частных угледобытчиков мы не покроем наш баланс в той степени, которая позволила бы накапливать уголь и выйти на показатели плановые, поэтому сейчас уже приехали первые партии угля из Польши", - рассказал Бойко в интервью агентству "Укринформ". Он уточнил, что первые партии завезены по железной дороге, но объемов по-прежнему недостаточно.
Также Бойко сообщил, что уголь на Украину намерены поставлять из Казахстана.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
"Такого они не ждали". Из-за провала властей Украине грозит тяжелая зима
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЮрий БойкоУкрэнергоВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала