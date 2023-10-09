https://ria.ru/20231009/ukraina-1901576596.html

В Киеве заявили, что не смогут накопить уголь к зиме в плановых объемах

В Киеве заявили, что не смогут накопить уголь к зиме в плановых объемах - РИА Новости, 09.10.2023

В Киеве заявили, что не смогут накопить уголь к зиме в плановых объемах

Украина не успеет к началу зимы накопить необходимые 1,8 миллиона тонн угля, недостаток планируется восполнять за счет импортного топлива из Польши и... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T18:09

2023-10-09T18:09

2023-10-09T18:09

специальная военная операция на украине

украина

юрий бойко

укрэнерго

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Украина не успеет к началу зимы накопить необходимые 1,8 миллиона тонн угля, недостаток планируется восполнять за счет импортного топлива из Польши и Казахстана, сообщил в понедельник член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко. "По углю ситуация на сегодня выглядит таким образом, что накопить плановые запасы... – 1,8 миллионов тонн угля – нужно было до 15 октября. Эта цифра достигнута не будет, но на сегодня действительно ведется активная работа по привлечению импортного ресурса. Вполне очевидно, что ресурсом государственных шахт и частных угледобытчиков мы не покроем наш баланс в той степени, которая позволила бы накапливать уголь и выйти на показатели плановые, поэтому сейчас уже приехали первые партии угля из Польши", - рассказал Бойко в интервью агентству "Укринформ". Он уточнил, что первые партии завезены по железной дороге, но объемов по-прежнему недостаточно. Также Бойко сообщил, что уголь на Украину намерены поставлять из Казахстана. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, а национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала предстоящего отопительного сезона планируются отремонтировать рекордное число блоков электростанций.

https://ria.ru/20231009/ukraina-1901020455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, юрий бойко, укрэнерго, в мире, ситуация в днр и лнр