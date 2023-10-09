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"Полный крах". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Украине - РИА Новости, 09.10.2023
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15:20 09.10.2023 (обновлено: 16:06 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901529165.html
"Полный крах". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Украине
"Полный крах". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Украине - РИА Новости, 09.10.2023
"Полный крах". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Украине
Украине необходимо начать переговоры с Россией о перемирии из-за начавшегося в Израиле вооруженного конфликта, который отвлечет внимание Запада, заявил бывший... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:20
2023-10-09T16:06
политика
израиль
украина
россия
леонид кучма
олег соскин
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украине необходимо начать переговоры с Россией о перемирии из-за начавшегося в Израиле вооруженного конфликта, который отвлечет внимание Запада, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Как отметил эксперт, боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС усиливаются, стороны наносят артиллерийские удары и ведут уличные бои."На этом фоне, конечно, полный крах для Украины. Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует. Нужно временное перемирие и надо провести выборы", — считает Соскин.Как уточнил бывший советник Леонида Кучмы, США могут больше не дать Киеву денег на продолжение контрнаступления ВСУ, поскольку главный союзник Вашингтона на Ближнем Востоке оказался в непростой ситуации.В субботу Израиль подвергся беспрецедентным по масштабу ракетным ударам из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных атак проникли в приграничные районы на юге страны.Военное крыло палестинского движения в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.Россия ранее призвала обе стороны прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231009/boepripasy-1901493655.html
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политика, израиль, украина, россия, леонид кучма, олег соскин, биньямин нетаньяху, хамас, вооруженные силы украины
Политика, Израиль, Украина, Россия, Леонид Кучма, Олег Соскин, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Вооруженные силы Украины
"Полный крах". В Киеве заявили о неожиданном ударе по Украине

Экс-советник Кучмы: Украине нужны переговоры с Россией из-за войны в Израиле

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украине необходимо начать переговоры с Россией о перемирии из-за начавшегося в Израиле вооруженного конфликта, который отвлечет внимание Запада, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Как отметил эксперт, боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС усиливаются, стороны наносят артиллерийские удары и ведут уличные бои.
«
"На этом фоне, конечно, полный крах для Украины. Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует. Нужно временное перемирие и надо провести выборы", — считает Соскин.
Как уточнил бывший советник Леонида Кучмы, США могут больше не дать Киеву денег на продолжение контрнаступления ВСУ, поскольку главный союзник Вашингтона на Ближнем Востоке оказался в непростой ситуации.
В субботу Израиль подвергся беспрецедентным по масштабу ракетным ударам из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных атак проникли в приграничные районы на юге страны.
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Россия ранее призвала обе стороны прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
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ПолитикаИзраильУкраинаРоссияЛеонид КучмаОлег СоскинБиньямин НетаньяхуХамасВооруженные силы Украины
 
 
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