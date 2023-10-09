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ООН обеспокоилась приговорами потенциально невиновным на Украине - РИА Новости, 09.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901517697.html
ООН обеспокоилась приговорами потенциально невиновным на Украине
ООН обеспокоилась приговорами потенциально невиновным на Украине - РИА Новости, 09.10.2023
ООН обеспокоилась приговорами потенциально невиновным на Украине
Украина возбудила около шести тысяч уголовных дел по обвинению в сотрудничестве с РФ и осудила людей, которые потенциально не нарушали никаких законов в... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T14:45
2023-10-09T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 9 окт - РИА Новости. Украина возбудила около шести тысяч уголовных дел по обвинению в сотрудничестве с РФ и осудила людей, которые потенциально не нарушали никаких законов в соответствии с международным правом, заявила в понедельник заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф. "УВКПЧ обеспокоено тем фактом, что многие из арестованных и даже осужденных лиц (на Украине - ред.) стали жертвами поведения, которое в принципе могло бы быть юридически принудительным со стороны оккупирующей державы в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказала она на 54-ой сессии Совета по правам человека ООН. По данным организации, на территории, контролируемой Киевом, украинские власти возбудили около шести тысяч уголовных дел за "коллаборацию". В июне в отчёте УВКПЧ ООН о задержании гражданских лиц на Украине говорилось, что гражданские лица, которые помогали распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольные России территории, были заключены в тюрьму на Украине за "сотрудничество с врагом". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20231007/oon-1901107013.html
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в мире, украина, оон, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, Ситуация в ДНР и ЛНР
ООН обеспокоилась приговорами потенциально невиновным на Украине

ООН: Украина осуждает людей, потенциально не нарушавших никаких законов

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 окт - РИА Новости. Украина возбудила около шести тысяч уголовных дел по обвинению в сотрудничестве с РФ и осудила людей, которые потенциально не нарушали никаких законов в соответствии с международным правом, заявила в понедельник заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф.
"УВКПЧ обеспокоено тем фактом, что многие из арестованных и даже осужденных лиц (на Украине - ред.) стали жертвами поведения, которое в принципе могло бы быть юридически принудительным со стороны оккупирующей державы в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказала она на 54-ой сессии Совета по правам человека ООН. По данным организации, на территории, контролируемой Киевом, украинские власти возбудили около шести тысяч уголовных дел за "коллаборацию".
В июне в отчёте УВКПЧ ООН о задержании гражданских лиц на Украине говорилось, что гражданские лица, которые помогали распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольные России территории, были заключены в тюрьму на Украине за "сотрудничество с врагом".
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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