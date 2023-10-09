Замгенсека НАТО не смог назвать сроков вступления Украины в альянс
Джоанэ: точных сроков вступления Украины в НАТО нет, это политический вопрос
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Земгенсека НАТО Мирча Джоанэ не смог назвать сроки вступления Украины в альянс, объяснив, что это больше политический, а не технический вопрос.
"Мы идем в этом направлении. Речь идет не только о технических условиях. Сами украинцы и многие государства-члены призывают не создавать дополнительных бюрократических проверок, так как речь идет о политическом решении. Я не знаю, когда государства и национальные парламенты смогут достичь консенсуса по этому вопросу, но я знаю, что Украина близка к нам как никогда", - заявил Джоанэ на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Дании.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.