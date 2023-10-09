https://ria.ru/20231009/ukraina-1901470628.html

Замгенсека НАТО не смог назвать сроков вступления Украины в альянс

Замгенсека НАТО не смог назвать сроков вступления Украины в альянс - РИА Новости, 09.10.2023

Замгенсека НАТО не смог назвать сроков вступления Украины в альянс

Земгенсека НАТО Мирча Джоанэ не смог назвать сроки вступления Украины в альянс, объяснив, что это больше политический, а не технический вопрос. РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T12:28

2023-10-09T12:28

2023-10-09T12:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890265132_164:12:2959:1584_1920x0_80_0_0_468f47eb3136afdf4e3f8016dafdbf4c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Земгенсека НАТО Мирча Джоанэ не смог назвать сроки вступления Украины в альянс, объяснив, что это больше политический, а не технический вопрос. "Мы идем в этом направлении. Речь идет не только о технических условиях. Сами украинцы и многие государства-члены призывают не создавать дополнительных бюрократических проверок, так как речь идет о политическом решении. Я не знаю, когда государства и национальные парламенты смогут достичь консенсуса по этому вопросу, но я знаю, что Украина близка к нам как никогда", - заявил Джоанэ на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Дании. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20231008/prokhodimtsy-1901249912.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр