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Замгенсека НАТО не смог назвать сроков вступления Украины в альянс - РИА Новости, 09.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 09.10.2023
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901470628.html
Замгенсека НАТО не смог назвать сроков вступления Украины в альянс
Замгенсека НАТО не смог назвать сроков вступления Украины в альянс - РИА Новости, 09.10.2023
Замгенсека НАТО не смог назвать сроков вступления Украины в альянс
Земгенсека НАТО Мирча Джоанэ не смог назвать сроки вступления Украины в альянс, объяснив, что это больше политический, а не технический вопрос. РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T12:28
2023-10-09T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Земгенсека НАТО Мирча Джоанэ не смог назвать сроки вступления Украины в альянс, объяснив, что это больше политический, а не технический вопрос. "Мы идем в этом направлении. Речь идет не только о технических условиях. Сами украинцы и многие государства-члены призывают не создавать дополнительных бюрократических проверок, так как речь идет о политическом решении. Я не знаю, когда государства и национальные парламенты смогут достичь консенсуса по этому вопросу, но я знаю, что Украина близка к нам как никогда", - заявил Джоанэ на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Дании. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Замгенсека НАТО не смог назвать сроков вступления Украины в альянс

Джоанэ: точных сроков вступления Украины в НАТО нет, это политический вопрос

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Земгенсека НАТО Мирча Джоанэ не смог назвать сроки вступления Украины в альянс, объяснив, что это больше политический, а не технический вопрос.
"Мы идем в этом направлении. Речь идет не только о технических условиях. Сами украинцы и многие государства-члены призывают не создавать дополнительных бюрократических проверок, так как речь идет о политическом решении. Я не знаю, когда государства и национальные парламенты смогут достичь консенсуса по этому вопросу, но я знаю, что Украина близка к нам как никогда", - заявил Джоанэ на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Дании.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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