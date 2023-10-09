https://ria.ru/20231009/ukraina-1901452069.html

Минобороны опубликовало новый список участников биопрограмм США на Украине

Минобороны опубликовало новый список участников биопрограмм США на Украине - РИА Новости, 09.10.2023

Минобороны опубликовало новый список участников биопрограмм США на Украине

Министерство обороны обновило список американских и украинских чиновников и представителей компаний, которые участвуют в биологических программах двойного... РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T11:35

2023-10-09T11:35

2023-10-09T12:59

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

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россия

здоровье - общество

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министерство обороны обновило список американских и украинских чиновников и представителей компаний, которые участвуют в биологических программах двойного назначения, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.Минобороны передаст в СК полученную информацию об организаторах и участниках военно-биологической деятельности.Кириллов также отметил, что усилия Москвы по раскрытию незаконной военной-биологической деятельности США и ухудшение эпидемиологической обстановки в регионах, где размещаются биообъекты, вынудили Вашингтон выводить исследования в страны Африки.Документы подтверждают, что ключевые подрядчики Пентагона действуют в Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР.Вопросов к американским программам двойного назначения становится все больше, а ответов, которые могли бы урегулировать ситуацию, не поступает, констатировал генерал.

https://ria.ru/20231002/vsu-1899831155.html

https://ria.ru/20230815/laboratorii-1890101778.html

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россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сша, украина, россия, здоровье - общество, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр