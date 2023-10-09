Минобороны опубликовало новый список участников биопрограмм США на Украине
Генерал Кириллов назвал четыре новых имени участников биопрограмм США на Украине
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Табличка на двери лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министерство обороны обновило список американских и украинских чиновников и представителей компаний, которые участвуют в биологических программах двойного назначения, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.
- Томас Вол — вице-президент и официальный представитель Black and Veatch на Украине, курировал вопросы внедрения электронной системы ПАКС для управления и контроля за биологическими агентами и материалами;
- Кевин Оливал — вице-президент по исследованиям подрядной организации EcoHealth Alliance, принимал непосредственное участие в проектах Пентагона по изучению зоонозных заболеваний, передаваемых летучими мышами;
- Михаил Усатый — замначальника санитарно-эпидемиологического управления ВСУ, с 2018 года курировал работы в рамках украинских проектов Управления Пентагона по снижению угрозы;
- Татьяна Кирьязова — исполнительный директор Украинского института политики общественного здравоохранения, курировала исследования патогенов на базе научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова в Одессе.
Минобороны передаст в СК полученную информацию об организаторах и участниках военно-биологической деятельности.
Документы подтверждают, что ключевые подрядчики Пентагона действуют в Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР.
Вопросов к американским программам двойного назначения становится все больше, а ответов, которые могли бы урегулировать ситуацию, не поступает, констатировал генерал.