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Минобороны опубликовало новый список участников биопрограмм США на Украине - РИА Новости, 09.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:35 09.10.2023 (обновлено: 12:59 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/ukraina-1901452069.html
Минобороны опубликовало новый список участников биопрограмм США на Украине
Минобороны опубликовало новый список участников биопрограмм США на Украине - РИА Новости, 09.10.2023
Минобороны опубликовало новый список участников биопрограмм США на Украине
Министерство обороны обновило список американских и украинских чиновников и представителей компаний, которые участвуют в биологических программах двойного... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T11:35
2023-10-09T12:59
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
украина
россия
здоровье - общество
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министерство обороны обновило список американских и украинских чиновников и представителей компаний, которые участвуют в биологических программах двойного назначения, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.Минобороны передаст в СК полученную информацию об организаторах и участниках военно-биологической деятельности.Кириллов также отметил, что усилия Москвы по раскрытию незаконной военной-биологической деятельности США и ухудшение эпидемиологической обстановки в регионах, где размещаются биообъекты, вынудили Вашингтон выводить исследования в страны Африки.Документы подтверждают, что ключевые подрядчики Пентагона действуют в Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР.Вопросов к американским программам двойного назначения становится все больше, а ответов, которые могли бы урегулировать ситуацию, не поступает, констатировал генерал.
https://ria.ru/20231002/vsu-1899831155.html
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безопасность, сша, украина, россия, здоровье - общество, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Минобороны опубликовало новый список участников биопрограмм США на Украине

Генерал Кириллов назвал четыре новых имени участников биопрограмм США на Украине

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Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министерство обороны обновило список американских и украинских чиновников и представителей компаний, которые участвуют в биологических программах двойного назначения, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.
  • Томас Вол — вице-президент и официальный представитель Black and Veatch на Украине, курировал вопросы внедрения электронной системы ПАКС для управления и контроля за биологическими агентами и материалами;
  • Кевин Оливал — вице-президент по исследованиям подрядной организации EcoHealth Alliance, принимал непосредственное участие в проектах Пентагона по изучению зоонозных заболеваний, передаваемых летучими мышами;
  • Михаил Усатый — замначальника санитарно-эпидемиологического управления ВСУ, с 2018 года курировал работы в рамках украинских проектов Управления Пентагона по снижению угрозы;
  • Татьяна Кирьязова — исполнительный директор Украинского института политики общественного здравоохранения, курировала исследования патогенов на базе научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова в Одессе.
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Минобороны передаст в СК полученную информацию об организаторах и участниках военно-биологической деятельности.
Кириллов также отметил, что усилия Москвы по раскрытию незаконной военной-биологической деятельности США и ухудшение эпидемиологической обстановки в регионах, где размещаются биообъекты, вынудили Вашингтон выводить исследования в страны Африки.
Документы подтверждают, что ключевые подрядчики Пентагона действуют в Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР.
Вопросов к американским программам двойного назначения становится все больше, а ответов, которые могли бы урегулировать ситуацию, не поступает, констатировал генерал.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАУкраинаРоссияЗдоровье - ОбществоВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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